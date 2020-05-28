Şirketlere sanal ticaret desteği

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, e-ticaret sitelerine üye olanların üyelik masrafının bu yıl yüzde 80’i, sonraki yıllarda da yüzde 60’ı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacak. Firmalar bu yolla en fazla 3 ayrı ticari internet sitesine üye olabilecekler. Her bir site için en fazla 8 bin liraya kadar nakit destek verilecek. Bu destekler her bir firma için en fazla 2 yıl devam edecek. Düzenlemeyle ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu birlik ve kooperatif gibi kuruluşların düzenlediği fuarlar ile düzenledikleri ticaret heyetleri için yaptıkları masrafların yüzde 50’si fondan karşılanacak. Böylece sanal fuar giderlerinin en fazla 50 bin dolarına, sanal ticaret heyetlerinin de yine 50 bin dolarına kadar olan kısmı nakit olarak desteklenecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan kararı şöyle değerlendirdi: “Firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz. Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 destekleyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.”