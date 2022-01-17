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Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getiren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

#TBMM#Kanun Teklifi#TL
Şirketlere Kurumlar Vergisi istisnası getiren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Teklif iki maddeden oluşuyor. Teklifle, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde bu kanunun mükerrer 298’nci maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları dördüncü vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmeleri durumunda bazı kazançları Kurumlar Vergisi’nden istisna sayılacaklar. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri kazançları hakkında da uygulanacak.

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#TBMM#Kanun Teklifi#TL

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