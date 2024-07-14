Şirketler ücret artışında ‘kararsız’

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Araştırma için 71 teknoloji şirketinden veri alındı. 2024 yılının ilk yarı sonuçlarına göre enflasyonun ilk yarı sonunda asgari ücrete yansımaması nedeniyle özel sektörde ücret belirsizliği arttı. Araştırmaya katılan her üç şirketten biri ara dönemde ücret artışı planları konusunda net değil. Raporda şirketlerin ücret artışı konusunda “kararsız” olduğu ortaya çıkarken, bu belirsizliğin çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtildi.

DÖVİZ BAZ ALINIYOR

Araştırmaya göre teknoloji şirketlerinin yüzde 49’u temmuz ara döneminde ücret artışı yapmayı planlıyor, yüzde 33’ü bu konuda henüz karar vermedi. Yüzde 18’lik bir kesim ise ücret artışı yapmayı planlamıyor. Araştırmaya katılan her 5 şirketten 1’i ise ücret artışlarında dövizi baz aldığını açıklıyor. Şirketlerin yüzde 18’i çalışanlarına döviz bazlı ödeme yapmaya devam ediyor.

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YEMEK DESTEĞİ GÜNLÜK 225 TL

2023 sene sonunda 121 TL olarak belirlenen medyan yemek ücretinin Haziran 2024 itibarıyla yüzde 88’lik bir artışla 225TL’ye yükseldiği görülüyor. Günlük yemek desteğinde fiyat artışına devam edeceğini belirten şirketler ise çoğunlukta.

KURUMSAL FIRSATLAR AYRILIK SEBEBİ

-Araştırmaya göre en popüler işten ayrılma sebebi yüzde 39 ile kurumsal şirketlerdeki iş fırsatları. Bunu yüzde 21 ile ücretler takip ediyor. Diğer nedenler arasında iş stresi, iş tatmini, iş güvenliği, çalışma ortamı, motivasyon ve yan haklar yer alıyor. Gartner’a göre, kariyer fırsatlarının eksikliği nedeniyle yaşanan çalışan kaybı şirketlere yıllık 49 milyon dolara mal oluyor.

OFİSE DÖNÜŞ HIZLANDI

-Hürriyet’e konuşan Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş, şirketlerde ofise dönüşün hızlandığını söyledi. Ulutaş, “Hibrit trendi yükseliyor. Tamamen uzaktan çalışan şirket sayısı azalıyor. Dünyada da bu durum böyle ve bu trendin Türkiye’de de örneklerini görmeye başladık. Aşamalı olarak ofisten çalışmaya geçiş var. Hibrit önce iki gündü, şimdi üç-dört güne çıktı. Tamamen ofisten çalışmaya bir hazırlık olduğunu düşünüyorum” bilgisini verdi.