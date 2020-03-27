Şirketler dijital dönüşüm süreçlerinde ne aşamada?

İçinde bulunduğumuz ve dijital servislere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemde, Forbes’da Blake Morgan’ın derlemesinden yararlanarak, bu alanda öne çıkan güncel istatistikleri paylaşarak dijital dönüşüm sürecinde şirketlerin ne aşamada olduğunu analiz etmek istedim:

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BÜYÜME HIZI:

- Şirketlerin % 70’i dijital dönüşüm stratejilerini oluşturmuş ya da bu alanda strateji oluşturmak için çalışmalara başlamış durumdalar. (ZDNet - Tech Pro Research 2018 Araştırması)

- Şirketlerin %21’i dijital dönüşümlerini tamamladıklarını düşünüyorlar!.. (Forrester)

- Şirketlerin %44’ü “önce dijital” (digital-first) yaklaşımını iş / operasyonel süreçlerinde ve müşteri iletişimlerinde uygulamaya başladıklarını belirtmekteler. Ancak, önce dijital yaklaşımı firmaların sadece %7’si tarafından tamamen uygulanmakta. Şirketlerde karar verici yöneticilerin % 85'i önümüzdeki 24 ay içerisinde işlerini dijital olarak dönüştürme konusunda ciddi ilerleme kaydedemedikleri takdirde, rekabetin gerisinde kalacaklarını ve kârlılıklarının azalacağını düşünüyor. (IDG - State of Digital Business Transformation Report 2018)

- Şirketlerin %27’si dijital dönüşümün “hayatta kalma meselesi” olduğunu kabul etmiş durumda. (Cleverism)

- Şirketlerin %87’si dijitalleşmenin endüstrilerini “disrupt” edeceğini (yıkacağını) düşünüyor, ancak sadece %44’ü potansiyel bir dijital yıkıma karşı hazırlıklı olduğunu kabul ediyor… (Deloitte Digital Report)

- Dijital dönüşüme başlamayan şirketlerin %59’u, artık çok geç olabileceğinden korkmakta. Dijital dönüşüm stratejileri ya da planlamaları olmayan şirketlerin %55’i, pazar paylarını kaybetmemek için sadece 1 yılları olduğunun farkındalar. (Progress Global Survey)

- Yöneticilerin %45’i dijital dönüşüm stratejilerini yönetebilecek yeterli teknoloji altyapıya sahip olmadıklarını düşünüyorlar. (PWC - Global Digital IQ Survey)

- Dijital dönüşüm çalışmalarının çoğu büyüme fırsatları ile artan rekabet baskısından ve yeni regulasyonlardan tetiklenmekte (Altimeter - The State of Digital Transformation).

- Yöneticilere göre dijital dönüşümün en büyük getirileri operasyonel verimlilik (%40), pazara girişi hızlandırma (%36) ve müşteri beklentilerini karşılama (%35) şeklinde ortaya çıkmakta. Bununla birlikte, dijital dönüşüm geçiren şirketlerin %60’ı yeni iş modelleri geliştirdiklerini belirtmekteler. (PTC Digital Transformation Report).

- Yöneticilerin %39'u, şirketlerinin üç ila beş yıl içerisinde dijital dönüşüm çalışmalarının meyvesini yiyeceğine inanıyor. (MIT Sloan Dijital Leadership Report).

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BAŞARISI

- CEO’ların %56’sı dijital dönüşüm alanındaki gelişmelerin gelir artışını beraberinde getirdiğini belirtmekte. (Gartner Research)

- Dijital olarak “olgun” nitelendirilen şirketler, henüz olgun seviyede olmayanlara kıyasla %23 oranında daha karlı faaliyet göstermekteler. (Capgemini Consulting - The Digital Advantage Research)

- Önce dijital stratejiye sahip şirketler, rakiplerine kıyasla iş hedeflerini gerçekleştirmede %64 oranında daha başarılı. (Adobe 2019 Digital Trends)

- Dijital dönüşüm projelerinin %70’i genellikle çalışanların direnç göstermesi nedeniyle başarısız olmakta… (Forbes)

- 100’den az çalışanı olan şirketler, 50.000’den fazla çalışanı olan şirketlere kıyasla, dijital dönüşüm çalışmalarının neredeyse 3 kat fazla başarı ile sonuçlandığını belirtmekteler (Mc Kinsey Report).

YENİ TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMA

- Şirketlerin % 93'ü, dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için yenilikçi teknolojileri gerekli görmekte. (SAP)

- Yöneticilerin %60’ı mobil teknolojilerin ve Nesnelerin Interneti’nin (IoT - Internet of Things) şirketlerinini dijital stratejileri açısından oldukça önemli bir rolü olduğuna inanmakta. (IDG - Digital Business Survey 2018)

- Global iş liderlerinin %68’i iş dünyasının geleceğinin insan - yapay zeka kolaborasyonu olduğuna inanıyor. (Fujitsu)

- 2022’de, şahsi mobil cihazınız, duygu durumunuzu ailenizden daha iyi tanımlayıp, biliyor olacak. (Gartner)

DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ

- Şirketlerin dijital dönüşüm süreçleri %28 oranında CDO (Chief Digital Officer) tarafından yönetilirken, %23 oranında direkt CEO tarafından sahiplenilmekte. (Altimeter - The State of Digital Transformation 2018 - 2019)

- Şirketlerin %70’i, CEO’larının yeni teknolojilere yönelik yeterli ya da ortalamanın üzerinde bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Öten yandan, çalışanların %20’si şirketlerindeki yöneticilerin dijital dönüşüme yönelik pek bilgisi olmadığını belirtmekteler. (Futurum 2018 Digital Transformation Index)

- Şirketlerin yaklaşık %40’ı dijital dönüşüm ekipleri ya da birimleri oluşturmuş durumdalar. (Futurum 2018 Digital Transformation Index)

- Şirketlerin% 80'i dijital dönüşüm sürecinin birden fazla iş birimini veya tüm şirketi kapsadığını söylüyor. Bununla birlikte, CDO atamış şirketlerin başarılı bir dijital dönüşüm sürdürme olasılıkları 1,6 kat daha fazla. (Mc Kinsey)

- Dijital olarak olgun statude olan şirketlerin %55’i dijital dünyada başarılı olmak için yeni liderlere ihtiyaç duyduklarını belirtmekteler. (Deloitte)



ERGİ ŞENER YAZDI...