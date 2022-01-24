Şirketler de döviz bozduracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Saatlerdir erişim sağlanamıyor Açıklama geldiSaatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi#Btcturk
Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...Fatih Terim mesajlara ne cevap veriyor? Trabzonspor sonrası başkanlık detayı...#Galatasaray
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Alt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyorAlt mutasyon alarmı... BA.2 vakaları hızla yükseliyor!#Koronavirüs
72 yıldır böylesi görülmedi Boluda tarihi kar yağışı...72 yıldır böylesi görülmedi! Bolu'da tarihi kar yağışı...#Anadolu Otoyolu
Deniz sihirbaz değilDeniz sihirbaz değil!#Müsilaj
Ay görevi için milli roket hazırAy görevi için milli roket hazır#Hibrit
Belgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyorBelgeler, yazışmalar İmamoğlu’nu yalanlıyor#Sezen Aksu
Hakaret özgürlük mü tutuklama adalet miHakaret özgürlük mü tutuklama adalet mi?#Sedef Kabaş
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa#Ayşe Dede
Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdiEnis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi#Enis Arıkan
HABERLEREkonomi Haberleri

Şirketler de döviz bozduracak

#Nureddin Nebati#Ekonomist#Toplantı
Şirketler de döviz bozduracak

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirası’nın güçlenmesi için önümüzdeki günlerde yeni finansal enstrümanların geleceğini söyledi. Nebati, toplantıda şirketlerin 10 milyar dolar civarında bir döviz bozdurma planının olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Bakan Nebati'nin, toplantıda Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Nebati, model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdiğini belirti. 

PROJE BANKACILIĞI

Haberin Devamı

Bakan Nureddin Nebati'nin kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde kur korumalı TL mevduat gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdikleri söylediği öğrenildi. Nebati, TL mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı. Varlıklarını Türk Lirası’na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk Lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ettiği vurgulandı. Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahsettiği belirtilen Bakan Nebati'nin, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisinde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladığı öğrenildi.

YENİ ENSTRÜMANLAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Toplantıda, ekonomiye dair çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti” diye konuştu.. 

Haberin Devamı

‘BELİRSİZLİKLER RİSK YARATIYOR’

Toplantı sonrası konuşan ekonomist Hikmet Baydar, “Bu toplantıda neredeyse herkes içini döktü. Bakan bizim kafamızda olan muallaklıkları gidermeye çalıştı. Bizler de düşüncelerimizi kendisine ifade ettik. Bu görüşmenin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler önümüze hep bir kur riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarda böyle riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabiliyor” dedi. Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise, “Sayın bakanın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak görüşlerimizi ve beklentilerimiz ilettik” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Ekonomist#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe