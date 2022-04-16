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Şirket verilerine ‘yerli’ depolama

#Türk Telekom#Dijital Depo Kurumsal#Depolama
Şirket verilerine ‘yerli’ depolama

Türk Telekom, Dijital Depo Kurumsal hizmetini başlattığını duyurdu.

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Şirket, bu hizmetle, kurumsal müşterilerinin verilerini bulut ortamında saklama, her cihazdan kolayca ulaşabilme ve dosyalar üzerinde ortak çalışabilme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hizmetle kurumların, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyumlu bu servisten aylık ödeme fırsatıyla faydalanabileceği belirtildi. Açıklamada, Dijital Depo Kurumsal’ın kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemi olduğu paylaşıldı.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, verileri yurt içinde tutma olanağıyla global rakiplerinden ayrıştıklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin verisini koruma ve saklama vizyonuyla; yerli bulut teknolojilerini geliştirmeye ve işbirlikleri ile sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu anlamda, Dijital Depo kurumsal uygulamamız ile kurumsal müşterilerimize maliyet, güvenlik, erişim ve ölçeklenebilirlik avantajları sunuyoruz” diye konuştu. Türkoğlu, aylık ödeme modeli ile sunulan Dijital Depo Kurumsal uygulamasının dosya transfer özelliğinin abonelik gerektirmediğini ve tüm kullanıcılara ücretsiz sunulduğunu da aktardı.

 

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#Türk Telekom#Dijital Depo Kurumsal#Depolama

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