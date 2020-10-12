Sıra kor tutucuda

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yapımını üstlendiği Akkuyu NGS’deki inşaat çalışmaları 3 güç ünitesinde devam ediyor. Rosatom kaynaklarından verilen bilgilere göre; yaz aylarında, birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Geçen ay ise, 9 şiddetindeki bir deprem de dahil olmak üzere, acil durumlarda nükleer santralde güvenliği sağlayan kuru reaktör koruyucu birinci güç ünitesine monte edildi. Koruyucu, reaktör kapasitesinin ölçümü için gereken ölçüm kanalları konumundaki iyonlaştırıcı hücrelerin sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlayacak.

500 DERECEYE DAYANIKLI

Reaktör kazanını çevreleyen ve serpantinit betonla doldurulmuş kalın duvarlı silindirik çelik bir yapıdan oluşan 142 ton ağırlığındaki koruyucu, 500 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı oluşuyla dikkat çekiyor. Eylül ayında santralin ikinci güç ünitesine ilişkin çalışmalardan bazıları da tamamlandı. Ünitenin reaktör binası ve türbin binasının temel plakaları için beton dökme çalışmaları bitirildi. Tam olarak çalıştığı zaman ağırlığı 470 bin tonu bulacak olan reaktör binası, yüksek sismik mukavemete sahip olan bu temel plakanın üzerinde yükselecek.

KASIMDA MONTE EDİLECEK

İkinci güç ünitesine ağustos ayında ulaşan ekipmanlardan biri de üniteye ait pasif güvenlik sisteminin önemli elemanı olan kor tutucu oldu. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer santrallere monte edilen kor tutucunun, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanıklılığı gibi güvenlik özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor. Kor Tutucu’nun, Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesine kasım ayında monte edilmesi planlanıyor. Montaj tamamlandığında kor tutucunun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacak. Akkuyu Nükleer CEO’su Anastasia Zoteeva’nın verdiği bilgilere göre bu yıl içerisinde, birinci güç ünitesinin +26.0 kotuna kadar dış duvar inşası da tamamlanacak. Tamamlanan bu duvar, ana salonun işletme kotu olacak. Bu sayede gelecek yıl da, reaktör basınç kazanı monte edilebilecek. Nükleer santralin kalbinde yapılacak olan bu çalışma, Akkuyu NGS inşaatında kat edilecek olan önemli aşamalardan biri olacak. Sahada ayrıca inşaat-montaj üsleri, yakıt depoları ve tüneller gibi diğer yardımcı tesislerin inşası da sürecek.

4 REAKTÖRDEN OLUŞACAK

Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Bu reaktörler sayesinde yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretecek olan santral, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Nükleer santralin işletme ömrü, uzatma imkânı ile en az 60 yıl olacak.