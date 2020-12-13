Sıra AB ile ilaç davalarında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Dünya Ticaret Örgütü’ndeki dava süreçlerinde, yakın zamanda ABD ve Fas’a karşı çelik ürünlerine ilişkin davaları kazanıldığını belirten Pekcan, “Tayland’da klimalarla ilgili açtığı davada ülkemizin haklılığı teyit edildi. ABD’nin çelik, alüminyum sektöründe başlattığı vergi artışlarına karşı yürüttüğümüz hukuki süreçle, AB’nin ilaç sektörünün ülkemize karşı başlattığı dava süreçlerinde olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Türk çelik sektörü açısından haksızlığa yol açan AB’nin çelik ithalatındaki önlemlerini de Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdık” dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni bir ticaret anlaşmasını imzalamayı öngördüklerine değinen Pekcan, “Birleşik Krallık haricinde Japonya, Ukrayna, Tayland, Endonezya’yla serbest ticaret anlaşması müzakerelerimizi sürdürüyor; Rusya’yla hizmet yatırım anlaşması müzakerelerimiz devam ediyor. Azerbaycan’la tercihli ticaret anlaşması imzaladık” dedi.

YENİ SİSTEM

Savunma Sanayii ve TÜBİTAK’la ortak çalışmalara da değinen Pekcan, millî tarama ve X-ray projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Kaçakçılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. 2020’de 8 uluslararası operasyon gerçekleştirdik ve 3’ü rekor niteliğinde olmak üzere 260 operasyonda 8.2 ton uyuşturucu, 1.879 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. Diğer kaçak eşyaların tutarı da 3.7 milyar” ifadelerini kullandı. Pekcan, 2021’de çek, bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ekledi.