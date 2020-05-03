Siperlikli virüs modası

Milyonlarca kişi hastalıkla mücadele ederken, milyonlarca kişi de evlere kapanıp virüs kapmamak için elinden geleni yapıyor. Sokağa çıkmak ya da markete gitmek zorunda kalanlar da maskelerini takıyor, eldiven kullanıyor. Hatta eczane ve market gibi yerlerde çalışanlar koruyucu siperlikle hizmet veriyor. Ancak yaz aylarının yaklaşması, virüsün az da olsa etkisini azaltmasıyla birlikte tatil planları yapılıyor. İnsanlar sosyalleşmek, nefes almak için sahillerin, piknik alanlarının hayalini kuruyor. Bu hayallerden yola çıkan girişimciler de şimdiden harekete geçti. Daha önce yurtdışında az da olsa satılan siperlikli şapkalar Türkiye’de de e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıldı. Birçok sitede satışa sunulan ürünlere yoğun talep olduğu ifade edilirken, sitelerde yer alan bilgilere göre söz konusu ürünlerden stoklarda çok az sayıda kaldı. Ürünler ise çok basit bir mantıkla hazırlanıyor. Şapkalara küçük bir aparat eklenerek, şapkaların ön tarafına siperlik taklıyor. Bu siperlik kaldırılarak, başın üst tarafına da alınabiliyor.



TEK BAŞINA KORUMAZ

Biz de bu şapkaların koronavirüsten korunmak için yeterli olup olmayacağını Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sorduk. Ceyhan, şunları söyledi: “Biz hastanede bu ürünleri sürekli kullanmayız. Eğer virüslü bir hastaya bakıyorsak, damlacık oluşturabilecek bir durum oluşacağını düşünüyorsak önlem için takıyoruz. Bu tip şapkalar da eğer karşınızda virüslü biri varsa ve yakın durmak zorundaysanız kullanılabilir. Kaldı ki siperler tek başına da koruma sağlamaz. Çünkü damlacık yoluyla bir virüs gelecekse siperin boşluklarından da girebilir. Bu yüzden siperlikli şapka yeterli olmaz, cerrahi maske de kullanılması gerekir. Ayrıca sosyal mesafeye dikkat ediyorsanız virüs bulaşma olanağı da yoktur. Bazı fizikçiler virüsün 8 metre mesafede bile etkili olduğunu söyledi. Eğer böyle bir durum olsaydı şu andaki vaka sayısının 100 katı ile karşı karşıya kalırdık. İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etmeli, gerekli şartlarda da cerrahi maske kullanmalı.”