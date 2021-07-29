Sinpaş’tan ‘teşvikli’ halka arz

Kızılbük GYO’nun halka arz bilgilendirme toplantısında konuşan Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Kızılbük GYO’yu sektördeki 47 yıllık uzmanlıklarıyla kurduklarını belirterek, “Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek en büyük halka arzlarından birine imza atıyoruz” diye konuştu. 5.5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO’nun halka arzında, taleplerin 4-5-6 Ağustos’ta toplanacağı açıklandı. Hisse fiyatı 15.80 TL olarak belirlenen halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

BONUS PAY VERECEK

Ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğünün 948 milyon lira olacağını belirten Çelik, halka arzda ilk kez teşvikli model uygulanacağına dikkat çekti. Çelik, “Böylece hem biz hem de yatırımcı kazanacak” dedi. Üç teşvikleri olacağını belirten Mahmut Sefa Çelik, şu bilgileri verdi: “Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde, 180 gün içerisinde gün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere ‘yüzde 15 bonus pay’ alma hakkı kazanacak. Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 20’si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir. Aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 40’ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar.”



İLK YATIRIM MARMARİS’E

Kızılbük GYO’nun halka arzından elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş’ın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağını belirten Çelik, Kızılbük GYO’nun ilk projesinin Marmaris’te yer aldığını ve inşaatın başladığını dile getirdi. Çelik, “Kızılbük GYO’nun ilk projesi, Marmaris’teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. Toplam 1.667 adet bağımsız bölümden oluşturulacak projede 80 bin 16 adet devre mülk bulunuyor. Aynı zamanda proje içinde 205 odalı bir otel, Marina AVM, termal sağlık merkezi gibi alanlar da bulunuyor. Birinci etapta yer alan devre mülklerin satışlarına başlandı ve yaklaşık 4 bin devre mülkün satış sözleşmeleri yapıldı. Projenin ilk etabını 2023 ilkbahar sezonunda turizm ve gayrimenkul dünyasına kazandıracağız. Orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları ve sağlık ile öne çıkan Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Afyon gibi hedef pazarlarımıza da götürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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