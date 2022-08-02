Sinpaş GYO’da şok! Hisseler patrondan habersiz satıldı

Haberin Devamı

Sermaye piyasalarında eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Dün Sinpaş GYO hissesinde 85.891.620 adet pay bir anda satıldı. Satışla birlikte hisse sert düşüş grafiği sergiledi. Yatırımcılar ise Borsa İstanbul’un kapanış rekoru kırdığı bir günde sert düşüşün kaynağını araştırmaya başladı. Satışın toplam maliyeti ise yaklaşık 500 milyon liraya seviyesinde gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın 81 ilde dar gelirliye kira öder gibi ev müjdesi Haberi Görüntüle

GERÇEK SAAT 19:26’DA ANLAŞILDI

Borsa kulislerini hareketlendiren hisse satışının sebebini Sinpaş GYO, KAP’a yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

KAP açıklamasına göre, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’e ait Tavira Securities nezdinde tutulan 85 milyon 891 bin 620 adet payın Çelik’in talebi, talimatı olmadan satıldığı ve bu konuya ilişkin her türlü hukuki yollara başvurulacağı duyuruldu.

Haberin Devamı

TAVIRA’YA PAYLARINI ÇELİK VİRMANLAMIŞ

Tarihler 20 Haziran 2022’yi gösterdiğinde Sinpaş GYO bir KAP açıklaması yayınlamıştı. KAP açıklamasına göre Avni Çelik’in merkezi Dubai’de bulunan Tavira Securities Limited’e virmanladığı pay satışının 50 milyon adede ulaştığı, bu payların Çelik’e ait olduğu ve herhangi bir el değiştirmenin söz konusu olmadığı duyurulmuştu.

YATIRIMCILAR DA ŞOKTA!

Sinpaş GYO hissesi dün yüzde 9.97 oranında düşüşle kapandı. Dün güne 5.91 liradan başlayan Sinpaş GYO 5.33 liradan kapanış gerçekleştirdi.

Tavira Securities’in habersizce hisse satışının ortaya çıkmasından bir gün önce de hissede hareketlilik görülmüştü. 29 Temmuz 2022 tarihinde Sinpaş GYO hissesi 6.58 liradan açılmış, 6.64 liraya kadar yükselmiş ve günün en düşük seviyesi olan 5.92 liradan kapanış gerçekleştirmişti. Aslında düşüşün sinyali Temmuz ayının son işlem gününde de ortaya çıkmış ve tavan-taban arasında yüzde 10 civarında kayıp oluşmuştu.

Haberin Devamı

BİR GÜNDE BÜYÜK PAY SATIŞI

Yıldız Pazar’da işlem gören Sinpaş GYO’da dün yapılan satışla birlikte yüzde 11’lik hissenin buharlaştığı görüldü. Fiili dolaşımda 728 milyona yakın pay var ve bunun 85 milyonu satışa söz konusu oldu.

SİNPAŞ GYO’DA HAKİM ORTAK AVNİ ÇELİK

Sinpaş GYO’da yüzde 37.67 oranında payı elinde tutan Avni Çelik hakim ortak olarak öne çıkıyor. Arı Finansal Kiralama yüzde 9.96, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın payı yüzde 9.2 ve kalan diğer kısım da halka açık. Şirketi yüzde 43 civarında kısmı Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

7 AYDA YÜZDE 171 KAZANDIRDI

Bilanço tarafına göz attığımızda şirketin 1.5 milyar lira sermayesi bulunuyor. Özsermayesi ise 4.5 milyar lira seviyesinde.

Haberin Devamı

Şirketin 2022 performansını incelediğimizde ise yılbaşında 2.5 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Dünkü sert satış sonrası 5.33 liradan kapanış yapmıştı. 26 Temmuz 2022 tarihinde de 6.82 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Başka bir deyişle 2022 yılının başından tarihi yüksek seviyesine kadar hisse yatırımcısına yüzde 171 kazandırdı.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?

Sinpaş GYO hissesindeki talimatsız dev satışın ardından hukuki sürecin başlayacağını açıklayan şirket, uzun sürecek bir dava maratonuna girecek. Burada talimat ve bilgi dışı satışın gerçekleştiğine dair karar çıkarsa hisselerin yeniden Avni Çelik’e iade edilmesi ihtimali ortaya çıkabilir.

Haberin Devamı

Bunun dışında habersizce büyük miktarda satış nedeniyle mağdur olan yatırımcılar da dava sürecine iştirak edebilirler.