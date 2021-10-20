Sinop'taki işletmelere KOSGEB'den 51 milyon lira kredi

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Sinop merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Gerze ilçelerinde selden zarar gören 406 işletmeye 51 milyon 69 bin lira faizsiz kredi desteği verildiği bildirildi.



KOSGEB Sinop Şube Müdürü Nedim Kaşıkırık, AA muhabirine, Sinop'ta 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından, zarar gören işletmeleri kapsayan ve KOSGEB tarafından afet durumları için çıkartılan faizsiz kredi desteğini ivedilikle işletmelerin hizmetine sunduklarını belirtti.



Kredi desteği alan işletme sahiplerinin, ilk yıl ödemesiz, iki yıl ödemeli olmak üzere toplam üç yıl içinde kredilerini faizsiz olarak geriye ödeyebileceklerini ifade eden Kaşıkırık, şunları kaydetti:



"Bunun haricinde başvuru işlemleri devam eden işletmelerin yanı sıra henüz başvuru yapmayan işletme sahipleri de başvurularını 1 Mart 2022 tarihine kadar yapabilecek. Bu esnada birçok işletme sahibinin selden dolayı bilgisayar bulamaması ve başvuru için yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle geçici bir yer açarak uzmanlarımızı orada görevlendirdik ve başvuruları alırken de işletmelerimize orada destek sağladık. Bu kapsamda işletme sahiplerinin bir nebze de olsa yaralarını sardığımızı düşünüyoruz."



Kaşıkırık, selden zarar gören işletmelere sağlanan kredilerin 100 bin lira ile 250 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.