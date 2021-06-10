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Sinop'ta 32 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek
Mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait Merkez Korucuk Köyü mevkiinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki boş olan işyerlerinin kiralanması için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacakların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
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