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Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir
Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile 03.03.2021 tarihinde Çarşamba günü saat:14:00’de Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacak.
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