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HaberlerEkonomi HaberleriSinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir
GeriEkonomi Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir

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Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir
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Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde  bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  maddesi  gereği  Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhale 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun  35/a  maddesi gereğince  Kapalı Teklif  (Artırma) Usulü  ile 03.03.2021  tarihinde  Çarşamba   günü   saat:14:00’de  Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda  İhale  Komisyonu  (Belediye  Encümeni) huzurunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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