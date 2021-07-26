Sınıfında dünyanın en büyüğü... İçi ilk kez görüntülendi

Mavi Vatan’ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017’de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.

İNSANİ YARDIM

TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.

AMELİYATHANEYE DÖNÜŞEBİLEN REVİR

Gemide bulunan revir gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüştürebiliyor. Gemi bu özelliğiyle hem yaralanan Mehmetçiğe hizmet edebiliyor, hem de afet durumda yardım sağlayabiliyor.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN YANGIN TATBİKATI

Gemide 21 kişilik astsubay ve erbaşlardan yangın müdahale ekibi de bulunuyor. Sık sık yangın tatbikatı yapan ekibin bu çalışması aksiyon filmlerini aratmıyor. Ekip dumanlar içinde önce yangına ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından gerçek bir olay gibi gemideki elektrik kesiliyor ve müdahale acil durum ışığında dumanlar içinde sürdürülüyor. Yangının söndürülmesi ile de tatbikat tamamlanıyor.

Hiç ikmal yapmadan 30 gün aralıksız 560 personel ile sefer yapabilme kabiliyetine sahip geminin mutfağı da çok büyük durumda. Gemide 560 personel için görevliler yemek hazırlıyor.

"AMFİBİ HAREKATTA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NIN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK İMKAN VE KABİLİYETTEDİRLER"

TCG Bayraktar İkinci Komutanı gemi ve görevleri hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:

"TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan Bayraktar sınıfı LST’lerin ilki olarak 2017 tarihinde hizmete girmiştir. Gemimiz 138.75 metre boyunda, 19.6 metre eninde olup, 560 personel ile 30 gün süre hiçbir lojistik bütünlemeye ihtiyaç duymadan, 7 bin 500 deniz mili mesafe kat edebilmektedir. Bayraktar sınıfı LST’ler, yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları ve helikopter harekatı icra edebilme yeteneğiyle amfibi harekatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedirler. Bayraktar sınıfı LST’lerde bulunan hasta yatakhanesi ve acil müdahale odası ilave cerrah ve tıbbi ekipman ile gerektiğinde NATO standartlarında ROL2 seviyesinde ameliyathane ve yoğun bakı ünitesine dönüşebilmektedir. Bu özelliği ile TCG Bayraktar amfibi harekatın önemli safhalarından biri olan çıkarma sonrasında kıyıda yaralanan personel tıbbi hizmet vermeye ilave olarak, afet ve acil durumlar ile insani yardım görevlerinde de milletimizin yaralarını sarmaya her zaman hazırdır. Bayraktar sınıfı LST’lerin bu özellikleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizaşırı harekat konseptine uygun olarak üzerinde bulundurduğu amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarını istenilen yere, istenilen zamanda intikal ettirebilecek stratejik güç aktarım imkanı ve gemiden hedefe manevra yeteneği kazanmıştır. Gemiler karmaşık bir yapıya sahiptirler. Bu yapı içerisinde görevlerin yapılması ve hayatın idame ettirilmesi ancak bir takım kuralların tespiti ve bunların harfiyen uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir. Verilecek her türlü göreve hazır olmanın tek şartı eğitimdir. Gemilerin eğitimleri sadece seyirde değil, liman durumunda da devam etmektedir."

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