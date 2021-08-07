Sinemalar eve girdi

Global koronavirüs pandemisi, ortaya çıkan yeni varyantlar nedeniyle tüm bölgelerde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Salgından korunmak adına özellikle kalabalık mekanlardan uzak durmak halen oldukça mantıklı görünüyor. Ancak bu duruma rağmen bazı aktiviteleri pandemiye yenik düşürmeme şansınız elinizde. Bunların başında da sinema geliyor. Gelişen ses ve görüntü sistemleri sayesinde evinizde de gerçek sinema deneyimi yaşama şansınız bulunuyor. Hatta yeni teknolojiler sayesinde evde ulaşabileceğiniz görüntü kalitesi sinema salonlarını ciddi oranda geride bırakıyor.

DOĞRU SEÇİM ÖNEMLİ

Evinizde sinema deneyimi yaşamak için tercih edebileceğiniz birçok ses ve görüntü sistemi bulunuyor. Buradaki en önemli unsur kullanacağınız görüntüleme cihazı olacak. Evinizde etkili bir sinema keyfi için 4K UHD çözünürlüklü bir televizyon ya da projektör satın alabilirsiniz. “Sinemada olduğu kadar olmasa da devasa bir ekran istiyorum” derseniz tercihinizi bir projektörden yana kullanabilirsiniz. Burada maksimum görüntü kalitesi için lazer projektör modelleri en iyi çözüm oluyor.

PROJEKTÖRLERLE YANSITMA

Lazer projektörler, lambalı standart projektörlere oranla daha iyi görüntü kalitesi getiriyor, daha az enerji harcıyor ve daha parlak görüntüler sunuyorlar. Ayrıca birçok lazer projektör modeli kısa mesafeli olarak görev yapıyor. Böylelikle projektörü direkt olarak duvarın ya da perdenin önüne koyabilir, ufak odalarda çok büyük görüntü alabilirsiniz. Lazer projektörlerin tek olumsuz yanları ise çok yüksek fiyatlara sahip olmaları. Eğer bütçeniz uygunsa lazer bir projektör satın almak, filmlerden alacağınız keyfi ciddi oranda artıracak.

TV’DE SİNEMA DENEYİMİ

Evde sinema keyfi için ikinci görüntü kaynağımız ise elbette televizyonlar oluyor. Olabilecek en etkileyici sinema keyfi için televizyon seçimi çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli teknik detay ise panel tipi oluyor. Günümüz televizyon modelleri LCD, OLED ve miniLED gibi panellere sahipler. Bunlar arasında size maksimum seyir keyfini getirecek olan ise OLED paneller. OLED televizyon modelleri, paneldeki her piksel kapanabildiği için gerçek siyahlar sunuyor. Bu da karanlık sahnelerde mükemmel görüntü kalitesi anlamına geliyor. Ayrıca OLED televizyonlarda yüksek renk kalitesi ve parlaklık da elde edilebiliyor. Yüksek parlaklık özellikle HDR destekli filmlerde büyük fark yaratabiliyor. Lazer projektörler gibi OLED televizyonların da tek olumsuz yanı yüksek fiyat oluyor. LCD temelli televizyonlarla da elbette etkileyici bir film deneyimi elde etmek mümkün. Hatta yapısı gereği OLED kadar derin siyahlar getirmeyen LCD televizyonların fiyatları daha düşük olduğu için burada 65 inç ve üstü çok büyük televizyonları tercih etmek kolaylaşıyor. Televizyonunuz ne kadar büyük olursa, filmlerden aldığınız keyif o kadar yüksek olacaktır.

GERÇEKÇİ HALE GETİRİN

Evde sinemayı gerçekçi hale getirmek için en önemli unsurlardan birisi de elbette ses sistemleri. Evde sinemadaki kadar yüksek ses mümkün değil yine de aynı deneyimi yakalanabilir. Bunun için bir subwoofer’a sahip çok kanallı ev sinema sistemi edinmek yeterli. Komşuları rahatsız edecek ses sistemleri yerine çok kanal ses destekli bir kulaklıkla sinema deneyimi yaşamak mümkün olabilir.

ULTRA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK



PROJEKTÖR tarafında sınırları zorlamak mı istiyorsunuz? O zaman Samsung The Premiere (LSP7T) modeli alabileceğiniz en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Kısa mesafeli 2200 ANSI lümen lazer projektör, 120 inç boyuta kadar 4K UHD çözünürlükte yüksek bir görüntü kalitesi sunuyor. Üründe yerleşik bir yüksek güçlü ses sistemi de bulunuyor. En büyük dezavantajı ise yüksek fiyatı. 39.999 TL

SİNEMA KEYFİNİN İÇERİK MERKEZİ



FİLMLERİ gösteren ürünler kadar onları oynatan kaynak da büyük önem arz ediyor. Bu ürünlerin en gelişmişlerinden Apple TV 4K, bağlandığı 4K televizyon ya da projektörlere yüksek kaliteli içerikler getiriyor. Filmlerinizi direkt olarak Apple TV 4K içinden iTunes kullanarak satın alabilir ya da kiralayabilir, uygulama ve oyun yükleyebilir, beraberinde gelen kumanda ile sesli komutlar ile kontrolün keyfini sürebilirsiniz. 2.099 TL (32 GB)

BÜTÇE DOSTU ALTERNATİF

XIAOMI Mi TV Stick, HDMI üzerinden bağlandığı her televizyonu akıllı hale getiren bir ürün. Android işletim sistemine sahip olan Mi TV Stick, Netflix gibi popüler servislerin uygulamalarına sahip ve böylelikle film izlemeyi çok daha kolay ve keyifli hale getiriyor. Ürün bütçe dostu fiyatıyla içerik ihtiyaçlarını tek başına çözüyor. 359 TL

AMPÜL KULLANAN YETENEKLİ SEÇENEK



4.000 ANSI lümen parlaklık sunan Full HD çözünürlükteki Acer P5530i, özel teknolojileriyle filmlerin görüntü kalitesini olduğundan daha iyi hale getirebiliyor. Doğru renkler sunma konusunda özel çalışmaların yapıldığı ürün, göz sağlığını koruyor ve esnek görüntü kontrol ayarlarıyla ampül kullanan modeller arasında öne çıkıyor. 8.499 TL

SİNEMA SEVİYESİ SES KALİTESİ



SİNEMANIN en etkileyici yanlarından olan yüksek ses performansını Sony HT-S40R ile evinize getirmek oldukça kolay. 5.1 kanal ses desteği getiren ürün, kablosuz arka hoparlörleri ile çok temiz bir kurulum getiriyor. Toplam 600W güç çıkışı bulunan üründe, destekli içeriklerde çevreleyici deneyimi katlayan Dolby teknolojileri de bulunuyor. 4.799 TL

YÜKSEK SES KOMPAKT YAPI



TELEVİZYON altına konumlandırılması için hazırlanan soundbar modeli Anker SoundCore Infini Pro 2.1, gövdeye entegre subwoofer ile 120W gibi boyundan büyük bir ses oluşturabiliyor. Dolby Atmos desteği oldukça dikkat çeken soundbar, çok şık görünüyor ve istenirse Bluetooth üzerinden telefonlar ile bağlantı kurabiliyor. Yani Soundbar bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılabiliyor. 999 TL

YENİ BİR GİZLİLİK ÖZELLİĞİ GELDİ



DÜNYANIN en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, “bir kez görüntülenen fotoğraflar ve videolar” özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik açıldığı zaman gönderdiğiniz fotoğraf ve videolar karşı taraf görüntüledikten sonra otomatik olarak siliniyor. Görüntülenen medya içerikleri uçtan uca korunduğundan bunları WhatsApp dahil kimse göremiyor.

TİKTOK HİKÂYELERİ



ÖZELLİKLE gençler arasında çok popüler oranda kullanılan platformlar arasında yer alan TikTok, kendi “Hikayeler” formatını test etmeye başladı. Instagram Hikayeler’i ile benzer çalışan özellik sayesinde kullanıcılar, rakiplerde olduğu gibi 24 saat sonra kendisini otomatik olarak silen hikayeler oluşturup takipçileriyle paylaşabilecek, hikayeyi izleyenleri görebilecek.

ELEKTRİKLİ UÇAK İLE KARGO



KARGO devi DHL, elektrikli uçak çalışmalarıyla ses getiren Eviation ile ortaklık kurduklarını duyurdu. Bu ortaklık kapsamında DHL, Eviation imzalı Alice elektrikli uçak modeli ile kargo taşımaya başlayacak. Süreçte 12 uçaklık bir anlaşma yapan ikili, özelleştirilecek elektrikli uçak ile 2021 bitmeden uçuş testlerine, 2024 yılında ticari taşımacılığa başlayacak.

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