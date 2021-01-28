Sinema salonlarına verilecek destekte başvuru şartları yumuşatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; sinema salonu işletmecilerinin pandemi döneminde yaşadıkları sorunların aşılması amacıyla ’Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, sinema salonlarına verilecek desteğin başvuru şartları ve ödeme koşulları yumuşatıldı. Başvuru aşamasında istenen koltuk sayısı ve seans gösterim sınırları düşürülürken, destek ödemeleri daha etkin hale getirildi.



12 OLAN FİLM GÖSTERİM ŞARTI 6’YA İNDİRİLDİ



Bu itibarla; daha önce bir yıl içerisinde 12 olan film gösterim şartı 6’ya indirilerek, sinema salonu işletmecilerinin destekten daha kısa sürede faydalanabilmeleri sağlandı. Diğer taraftan, destek başvuru şartı olan ’60 koltukluk sinema kapasitesi’ ’50’ olarak değiştirilerek daha fazla sinema salonunun destekten faydalanabilmesinin önü açıldı. Yapılan değişiklik ile destek tutarının yarısının defaten ödenebilmesi hüküm altına alınarak sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde de destekten faydalanmasına imkân sağlandı. Destekler bugüne kadar desteğe ilişkin gösterim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra aylık dönemler halinde ödeniyordu.



Ayrıca bakanlıkça verilen ve dilimler halinde ödenen ’ilk uzun metrajlı kurgu film yapım’, ’uzun metrajlı sinema film yapım’, ’ortak yapım’, ’çekim sonrası’, ’dağıtım ve tanıtım’ destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesine imkan tanındı.