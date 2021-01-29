Sinema işletmecilerine destek şartı yumuşatıldı

Sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde de destekten faydalanmasına imkân sağlanırken, destek alınması için gerekli bir yıl içerisinde 12 olan film gösterim şartı 6’ya, 60 koltukluk sinema salonu kapasitesi 50’ye çekildi. Dün Resmi Gazetede yer alan değişiklik ile sinema salonlarına verilecek desteğin başvuru şartları ve ödeme koşulları yumuşatıldı. Başvuru aşamasında istenen koltuk sayısı ve seans gösterim sınırları düşürülürken, destek ödemeleri daha etkin hale getirildi.

Değişiklikle; daha önce bir yıl içerisinde 12 olan film gösterim şartı 6’ya indirilerek sinema salonu işletmecilerinin destekten daha kısa sürede yararlanabilmeleri sağlandı. Diğer taraftan, destek başvuru şartı olan 60 koltukluk sinema kapasitesi 50 olarak değiştirilerek daha fazla sinema salonunun destekten faydalanabilmesinin önü açıldı.

Yapılan değişiklik ile destek tutarının yarısının defaten ödenebilmesi hüküm altına alınarak, sinema salonlarının kapalı olduğu dönemde de destekten faydalanmasına imkân sağlandı. Destekler bugüne kadar desteğe ilişkin gösterim yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra aylık dönemler halinde ödeniyordu. Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın yüzde 30’unu aşamayacak.

TEK SEFERDE ÖDENECEK

Ayrıca Bakanlıkça verilen ve dilimler halinde ödenen “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım”, “uzun metrajlı sinema film yapım”, “ortak yapım”, “çekim sonrası”, “dağıtım ve tanıtım” destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesine imkan tanındı.