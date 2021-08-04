Sincan Belediyesi’nden ‘Eko-Çiftlik’

Konu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sıfır atık konusunda çalışmalar yaparken, sokaktaki canlarımızı da unutmuyoruz. Tesiste ısıl işlem görmemiş gıdalar uygun işlemlerden geçirilerek mama haline getiriliyor. Günlük 400 kg yaş mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste belediyenin ihtiyacı olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Bugüne kadar toplam 3.114 kg yaş mama üretilerek sokak hayvanlarına verildi. Yemyeşil bir ortamda kurulan Eko-Çiftliğe, bahar mevsiminde sebze ekildi. O sebzeler de hasat edilmeye başlandı. Domates, salatalık, biber çeşitleri, patlıcan çeşit çeşit sebzeler yetiştirilerek üretime katkı sağlanıyor. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor. Toplanan 120 kg fasulye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eko-Çiftlik’e ayrıca 3 binden fazla ağaç ve çalı dikildi. Mis kokulu çiçeklerden çiçek ve gül yolu oluşturuldu. Meyve ağaçları dikildi. Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlan merkezde, çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm süreci anlatılıyor.

Ekim yapılan toprağın vitamin-mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor.

SOLUCAN ÜRETİLİYOR

Sincan Belediyesi olarak kırmızı Kaliforniya solucanı ile solucan gübresi üretimine de devam ediyoruz. Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama; belediye binalarında tüketilen çayın posaları, pazar atıkları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 300 kg gübre elde ediliyor. Gübre tesisteki ağaçlar, sebzeler, çiçeklerde kullanılıyor.”

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