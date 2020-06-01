Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak

BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran’da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ile 28 Haziran’da yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak. BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde yapılacak olan sınavlarda da kullanılması planlanıyor.

OKUL GİRİŞİNDE DEZENFEKTAN

Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak bu pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin adet teslim edildi. Okul girişlerinde polis, gözetmen ve öğrencilerin tamamı ellerini dezenfekte edecek. Bunun yanı sıra her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak. Böylelikle hem öğrencilerin kişisel hijyen gereksinimleri giderilecek hem de sınav esnasında kullanılacak olan masaların ve yüzeylerin temizliği sağlanacak. Normal ıslak mendillerin aksine borlu içeriği nedeniyle koronavirüse karşı da etkili olan mendillerden ÖSYM’ye 6 milyon adet teslim edilirken, 6 milyon daha ileri bir tarihte teslim edilecek. Antibakteriyel BOREL ıslak mendilleri şuan yalnızca ÖSYM’nin ihtiyacına göre özel olarak üretilirken, virüse karşı etkili olan ıslak mendilin paket halinde ilerleyen zamanda satışa sunulması için de hazırlık yapıldığı belirtildi. Satış kararının çıkması ile birlikte BOREL emdirilmiş mendillere zincir marketler ile başta e-ticaret platformu epttavm.com olmak üzere internetten ulaşılabilecek.