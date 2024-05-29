Şimşek’ten küresel şirketlere vergi açıklaması: Biz almazsak başkası alır

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi getirmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda” mesajı verdi.

OECD bir süre önce çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri her ülkeden elde ettikleri kazançları üzerinden asgari vergi ödenmesi konusunu gündeme getirdi. Şimşek, bu konu üzerine geçen hafta yaptığı bir açıklamada “Yakın zamanda OECD, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisine geçiyor. Biz de çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisini getireceğiz” demişti.

DÜNYADA YÜZDE 15

Dün de AA’ya konuşan Bakan Şimşek, 2021’de OECD’nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığını belirtti ve şöyle dedi: “Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon Euro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30’dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı. Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye’de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak.”

Haberin Devamı

UYGULAMA NASIL?

Asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15’ten aşağıda ise ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı, öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede olacak. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Burada asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa üçüncü ülke tarafından söz konusu vergi alınabiliyor. Şirketlerin kazançlarının yüzde 15 vergi yükü taşıması hedefleniyor.

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE’DE DE UYGULANMALI’

-Şimşek, asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkelerin vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş olması nedeniyle diğer ülkelerin bu konuda yasama çalışmalarına hız verdiğini belirterek, “Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye’de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak” dedi. Vergileme hakkından vazgeçmemek için Türkiye’de de asgari kurumlar vergisi uygulanması gerektiğini kaydeden Bakan Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik bu uygulamanın getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Haberin Devamı

80 BİN ŞİRKET FAALİYETTE

-Şimşek’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısı yaklaşık 80 bin civarında. Bu şirketlerden ana işletmesi yurtdışında olan 2 bin 134 işletme bulunuyor. Şimşek’in verdiği bilgiye göre Türkiye’ye yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2.5’luk kısmı 750 milyon Euro eşiğini aşıyor.