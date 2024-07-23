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Şimşek’ten enflasyon mesajı: Enflasyon beklentisi yüzde 43’e düştü

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Merkez Bankası
Şimşek’ten enflasyon mesajı: Enflasyon beklentisi yüzde 43’e düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin ekonomi yönetiminin hedeflerine yaklaştığını belirtti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ni değerlendirerek şunları söyledi:

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19.3’e düştü. OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.”

 

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Merkez Bankası

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