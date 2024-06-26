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Şimşek’ten diyalog mesajı

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#Mehmet Şimşek#CHP#Diyalog
Şimşek’ten diyalog mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile 4 saat 18 dakika süren görüşmenin ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’yi kabul ettiğini hatırlatarak, görüş ve önerileri dört saati aşan görüşmede dinlediklerini ve gündeme getirilen tüm konuları kendi perspektifi ile şeffaf bir şekilde Karatepe’ye anlattıklarını belirtti.

Şimşek açıklamasında, “Önerileri, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım, diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez” ifadelerini kullandı.

 

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#Mehmet Şimşek#CHP#Diyalog

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