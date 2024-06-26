Şimşek’ten diyalog mesajı

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’yi kabul ettiğini hatırlatarak, görüş ve önerileri dört saati aşan görüşmede dinlediklerini ve gündeme getirilen tüm konuları kendi perspektifi ile şeffaf bir şekilde Karatepe’ye anlattıklarını belirtti.

Şimşek açıklamasında, “Önerileri, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım, diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez” ifadelerini kullandı.