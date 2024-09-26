Şimşek’ten ABD’li yatırımcılara mesaj... ‘Seneye yüzde 20’nin altında enflasyonla geleceğiz’

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TÜRK siyaset ve ekonomi heyetinin 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’taki temasları devam ediyor. Ekonominin radarında ise gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı iş dünyası ve yatırımcı görüşmeleri var.

DİLERSENİZ FOTOĞRAFINI ÇEKİN

Önceki gün Türkevi’nde yapılan 15’inci Türkiye Konferansı’ndaki mesajlar ses getirdi. Konferans sonrasında verilen resepsiyonda ise basına kapalı oturumlar gerçekleştirildi. Bloomberg HT’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üç toplantı yaptı. Her toplantıda Türkiye’nin para politikası programıyla ilgili sunumlar gerçekleşirken yatırımcıların soruları da yanıtlandı. Bu toplantılarda Türkiye’nin hedeflerini de paylaşan Bakan Şimşek’in yatırımcılara, “Dilerseniz fotoğrafını çekin. Geçen sene bunları söyledik, şimdi bu aşamaya geldik. Gelecek sene ise bunları planlıyoruz” dediği öğrenildi. Toplantıya katılanların verdikleri bilgilere göre Şimşek, yatırımcılara “Eylül 2025’te New York’a Türkiye Yatırım Konferansı’na geldiğimde, enflasyonun yüzde 20’lere indiğini sizlere anlatacağım” şeklinde hitap etti.

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BU KEZ SORU SORULMADI

Edinilen bilgilere göre geçen yılki toplantıda program konusundaki kararlılık ve uygulamaya yönelik çok fazla soru yönelten Amerikalı yatırımcı ve iş insanları bu kez, ne OVP’yi ne de ekonomi programını sorguladı. “Kuşkular azaldı” şeklinde yorumlanan bu durum, pozitif olarak algılanırken yapılan toplantılarda yatırımcıların Türk heyetine herhangi bir soru yöneltmediği belirtildi.

EK VERGİ PLANLANMIYOR

Bakan Şimşek, ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley’nin üst yönetimiyle bir araya geldiği toplantıların konu başlıklarından biri de ek yatırımlardı. Söz konusu toplantılarda Şimşek’in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.