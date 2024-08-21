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Şimşek: Risk primimizi iyileştireceğiz

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#ABD Doları
Şimşek: Risk primimizi iyileştireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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“10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük” diyen Şimşek, şöyle devam etti: “Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.”

 

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#ABD Doları

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