Şimşek, restoranın devamlı müşterisi

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Kumpir restoranının çalışanları, Bakan Şimşek’in 18 Ağustos Cuma günü gelip kumpir yediğini aktardı. Bakan Şimşek’in ve eşi Esra Kara Şimşek’in sık sık restoranlarına gelip kumpir yediğini anlatan restoran çalışanları, “Bakan Şimşek’in tercihi sebzeli kumpir oldu, eşi ise karışık kumpir yedi. Buraya çok sık gelirler, eşi de devamlı müşterimiz” diye konuştu.

Fotoğraf Sözcü gazetesinden alınmıştır.

Eski bakanlığı döneminde de Mehmet Şimşek’in restorana geldiğini ifade eden Kumpir restoranı çalışanları, “Kendisini tanıyoruz zaten, o gün vatandaşlar da tanıdı ama sıraya girip fotoğraf çektiren olmadı. Son geldiğinde de her zamanki gibi sade bir şekilde geldi. Koruması da uzaktan takip eder zaten. Siparişlerini verdikten sonra da kumpirlerin hazırlanmasını bekledi. Restoranımız self servis olduğu için siparişi hazırlandığında da gelip yine kendisi aldı” diye konuştu.