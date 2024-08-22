‘Şimşek istifa etmek istedi’ iddialarına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, “Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz” denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya paylaşımını retweetledi.

YILMAZ DA AÇIKLAMA YAPTI

Şimşek’in vergi politikaları nedeniyle istifa etmek isteği iddialara yönelik bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir” dedi. Hükümetin resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararların şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

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“Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde ‘zenginlere vergi affı’ hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır.”

21 YILDA 267 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından doğrudan yatırım verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı paya işaret eden Şimşek, “Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266.9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti” dedi. Şimşek, 2003’ten önce yüzde 0.2 olan Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0.9’a çıktığına dikkati çekti ve şöyle devam etti: “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1.5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız.”