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Şimşek: Geçiş dönemindeyiz, enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 10:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede bir geçiş döneminde olunduğunu ve zaman alacağını belirterek, kararlılık mesajı verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "X" sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun Ağustos ayında yüzde 9,09 arttığını ve yıllık yüzde 58,94'e ulaştığını açıkladı. Böylece yıllık bazda enflasyon bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." şeklinde mesaj verdi.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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