Şimşek: Geçiş dönemindeyiz, enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "X" sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun Ağustos ayında yüzde 9,09 arttığını ve yıllık yüzde 58,94'e ulaştığını açıkladı. Böylece yıllık bazda enflasyon bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." şeklinde mesaj verdi.