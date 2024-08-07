Şimşek çok kazananlara seslendi: Maliye mutlaka kapınızı çalacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmede çok kararlı olduklarını belirterek, “Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025’te ilk rahatlamayı göreceğiz, 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek” dedi. Şimşek “Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak” mesajını verdi.

MÜCADELENİN DOZU ARTACAK

Şimşek, A Haber’de katıldığı programda, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin her sektörde artarak devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, “Bizim kayıt dışılıkla mücadele dışında hiçbir seçeneğimiz yok, açık konuşayım. Çünkü vergi oranlarında birçok alanda sınırdayız. Artık vergi oranlarındaki artıştan çok kayıt dışılıkla mücadele dozunu artıracağız. Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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Bakanlıktaki sorumlu ekibin kendisine yapay zekâ vergi müfettişi konusunda sunum yaptığını dile getiren Şimşek, vergi mükelleflerinin tamamını denetlemek için teknoloji anlamında ne gerekiyorsa devreye alacaklarını bildirdi. Şimşek, “Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak” dedi.

ZAMAN ALIYOR, BİZE İNANIN

Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarına dikkat çekti. “Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025’te ilk rahatlamayı göreceğiz, 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Hep söyledik, ‘zorlu geçecek’ dedik, dezenflasyon kolay değil, zaman alıyor. Milletimiz bize inansın. Çünkü biz gerçekten güçlü, tutarlı bir program ortaya koyduk” diye konuştu.

Programı kararlılıkla uyguladıklarını dile getiren Şimşek, “Cumhurbaşkanımızın desteğiyle uyguluyoruz. Siyasi irade ve destek çok önemli. Cumhurbaşkanı’mızın desteğini çok değerli buluyorum, sabrını çok değerli buluyorum. Çünkü birçok kesimden baskılar var. Normaldir bu, bütün ekonomilerde böyledir. Kararlılığı ve sabrı bizim için çok değerli. Biz de sonuç alacağız” dedi.

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YÜZDE 40 CİVARI

Şimşek, Merkez Bankasının enflasyona ilişkin bir hedef patikası olduğunu, bu yıl için belirledikleri bandın üst kısmının yüzde 42 olduğunu hatırlattı. Şu an itibarıyla enflasyondaki gidişatın öngörüleriyle uyumlu olduğunu ve yılı yüzde 40 civarı bir enflasyonla kapatmayı beklediklerini ifade eden Şimşek, “Biz inanıyoruz, rakamlar onu destekliyor. Piyasa beklentileri de aslında yüzde 43 civarı” diye konuştu.

‘GEÇİCİ PANİK ATAK’

Pazartesi günü piyasalarda yaşanan dalgalanmaya da değinen Bakan Şimşek, küresel piyasalardaki oynaklık ve çalkantıları geçici bir panik atağa benzeterek, merkez üssü Japonya olmasına karşın yansımalarının global olduğunu söyledi. Şimşek, şöyle devam etti:

“Küresel finansal koşulların da bu gelişmeler ışığında gevşemesi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine. Çünkü fon akışını etkileyebilir. Bir taraftan risk iştahı düşük büyüme nedeniyle azalırken, finansal koşulların gevşemesi yine bizim lehimize. Diğer önemli bir konu ise bizde aşırı yabancı pozisyonu yok. Son bir yılda önemli kaynak girişi oldu ama geçmişe ve başka ülkelere oranla buradaki konsantrasyon riski düşük. Bu tür çalkantılar Türkiye’yi nasıl etkiler herkesin kafasındaki soru. Bizim bir hikâyemiz var. Hikâye bir dezenflasyon, yapısal dönüşüm hikâyesi. Hikâyesi olan ülkeler genelde bu tür olumsuz koşullarda bile nispeten az etkilenebilirler.”