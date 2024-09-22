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Şimşek, Almanya’da yatırımcılarla buluştu

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#Mehmet Şimşek#Almanya#Yatırımcı
Şimşek, Almanya’da yatırımcılarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya’da düzenlenen zirvede ülkenin en büyük şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

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Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, Almanya’nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute’nün 2024 zirvesine katıldı. Zirve, Almanya’nın en büyük ve köklü 50’den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

Bakan Şimşek, 19 Eylül’de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı. Bu oturumda, Türkiye’de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı. Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 24 saatliğine gittiğimiz Almanya’da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Şimşek#Almanya#Yatırımcı

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