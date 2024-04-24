Şimşek ABD’deki Türkiye ilgisini değerlendirdi... İlgi kaynak girişine döndü

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetimi ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle Amerika’da gerçekleştirdiği temasların yorumunu ‘Tek kelimeyle mükemmel’ sözleriyle özetledi. Yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Şimşek, bir toplantında kullandığı “yerel” sözlerine de açıklık getirerek, “İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük” dedi.

TEREDDÜTLER GİTMİŞ DURUMDA

Hazine Bakanı Şimşek, ABD temasları ile ilgili TRT Haber’e yaptığı açıklamada, birçok yatırımcı grubuyla görüştüklerini, büyük gruplar halinde 20’nin üzerinde toplantı yaptıklarını kaydetti. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakış açısındaki değişime dikkat çeken Bakan Şimşek şunları söyledi:

“Geçen sene programı anlattık kendilerine, kafalarında birçok soru işareti vardı. Tartışmalar genelde o soru işaretleri üzerinden gidiyordu. Bu sene baktık ki artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor. Sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yatırımcıların ilgisi çok yoğun. Sorulan sorular daha nitelikli. Programın sonuçlarıyla ilişkili artık (program devam eder mi etmez mi) o konularda zerre sorular gelmiyor. Önemli bir eşikti. Türkiye’ye ilgili somut, kaynak girişine de dönmüş durumda. Programa güven güçlü. Türkiye’de gereksiz tartışmalar yapılırken biz burada günde bazen 17-18 toplantı yapıyoruz Amacımız Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını sağlamak”

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ENFLASYON HIZLA DÜŞECEK

Yıllık enflasyonun haziran ayından itibaren düştüğünün görüleceğini dile getiren Şimşek, “Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye’nin bünyesini güçlendiriyoruz” diye konuştu.

KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerinin olumlu olduğunun da altını çizen Şimşek şöyle devam etti: “Bu önümüzdeki dönemde kredi notunu artıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki kademe üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş. Mesela Türkiye’nin borçlanma faizleri bize benzer ülkelere göre mevcut kredi notumuzun iki kademe üzerinde.”

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‘YEREL’ İFADEM İSTİSMAR EDİLDİ

Şimşek, bir toplantıda kullandığı ‘yerel’ ifadesine de açıklık getirerek, şunları söyledi: “Bir toplantıda (Küresel yatırımcılar Türkiye’nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı) dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor.”