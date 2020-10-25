"Simgelerin köprüsü" Marmara'nın transit trafik yükünü sırtlayacak

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü", Marmara Bölgesi'nin transit trafik yükünü sırtlayacak.



Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla sürüyor.



Köprü kule temellerini oluşturan Avrupa ve Asya kesonları, kuru havuzdaki çalışmalardan sonra ıslak havuza çekilerek yapılan imalatlar ve çelik şaft montajlarının ardından tamamlandı. Avrupa kesonunun batırma işlemi 8-10 Mayıs 2019'da, Asya kesonunun batırma işlemi ise 24-26 Mayıs 2019'da gerçekleştirildi.



1915 Çanakkale Köprüsü'nde 318 metre yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni, kırmızı ve beyaz renkleriyle de Türk bayrağını simgeleyen kulelerin montajı ise yaklaşık 10 ayda bitirildi. Kulelerin tamamlanmasının ardından her iki yakadaki inşa ve mühendislik çalışmalarına devam ediliyor.

Geçen ay itibarıyla köprünün ana halatlarına kılavuzluk yapacak "kedi yolu"nun geçici kılavuz halatlarının çalışmaları sona erdi. Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan birine gelindi.



KÖPRÜ VE OTOYOL, BÖLGE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

"Simgelerin köprüsü" niteliğiyle dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, köprü ve otoyol projesi ile özellikle Marmara Bölgesi'nin ve İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünü hafifletip bölge trafiğini rahatlatacak.

Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli batı-doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü, Marmara Denizi'nin batı kıyısından güneye doğru dengelenecek.



Kış döneminde hava koşulları nedeniyle aksayan yerel deniz ulaşımının yol açtığı trafik yoğunluğu da köprü sayesinde düşecek.

Uzunluğu 101 kilometreyi bulan "Malkara-Çanakkale Otoyolu" çalışmaları, köprü ve otoyol projesinin en önemli bölümünü oluşturuyor. Otoyolun tamamlanmasıyla bölgenin de Marmara otoyol entegrasyonu sağlanacak.



Çalışmalarda kullanılan teknolojiler arasında itme-sürme yöntemi öne çıkıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nde üç viyadüğün inşaatı bu yöntemle yapılıyor. Tabliyeler, Çanakkale-Bursa kara yolunu geçip Asya yakasındaki köprü ayağına yaklaştı.

FARKLI ÜLKELERDEN FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARAYA GELDİ



Köprü çalışmaları kapsamında çok sayıda farklı ülkeden farklı kültürlere sahip yüzlerce mühendis ve yönetici projede görev yapıyor.

Proje, dünya çapında ilgi uyandıran mühendislik, tasarım ve finansman çözümleri kadar özgün iş birliği modeliyle dikkati çekiyor. Farklı kurumsal kültürlere sahip, uluslararası dört köklü şirketin en yetkin uzmanlarını bir araya getirme, uyumlu bir takım ruhu oluşturma sürecini Daelim, Limak, SK E&C ve Yapı Merkezi oluşturuyor.



1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ana tedarikçilerinden biri olan Shanghai Pujiang Cable Co. ise köprünün inşasında ana kabloları üretiyor.

18 MART 2022'DE HİZMETE GİRECEK



Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.



Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.



Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.



"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.



Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun olarak kullanılacak.



Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, ülke nüfusunun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.