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Ekonomi
Haber Giriş: 17.07.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu: Bu gurur tüm çalışanlarımızın

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Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu: Bu gurur tüm çalışanlarımızın
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İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ‘Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

2014 yılından beri Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Simfer 2018 yılında 350. sıradaydı. Simfer, yükselişini 2019 yılında da sürdürerek 314. Sıraya yükseldi.

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Ustaoğlu “Bugün, 1977’den beri yaptığımız yatırımların ve Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Her geçen gün istikrarla büyüyoruz. Çalışanlarımızın emeği ve tüketicilerimizin desteğiyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 314. olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizimle birlikte tüm çalışanlarımızın…” dedi.

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu: Bu gurur tüm çalışanlarımızın

 

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