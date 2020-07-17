Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu: Bu gurur tüm çalışanlarımızın

2014 yılından beri Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Simfer 2018 yılında 350. sıradaydı. Simfer, yükselişini 2019 yılında da sürdürerek 314. Sıraya yükseldi.

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Ustaoğlu “Bugün, 1977’den beri yaptığımız yatırımların ve Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Her geçen gün istikrarla büyüyoruz. Çalışanlarımızın emeği ve tüketicilerimizin desteğiyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 314. olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizimle birlikte tüm çalışanlarımızın…” dedi.