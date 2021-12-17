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Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın

#Araç Bakım#Kar Yağışı#Son Dakika
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırın

Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakım yoğunluğu arttı. Oto sanayicilerin yoğun mesaisi sürerken, ustalar sürücülerin antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiği konusunda uyardı.

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Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakımının önemi arttı. Soğuk hava şartlarından dolayı araç bakımlarında talep artarken, ustalar önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının yoğunluğu arttırdığını belirtiyor. Ustalar, antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiğini vurgularken, rutin bir kışlık araç bakımının maliyetinin de ortalama 800 lira ile bin lira arasında olduğunu belirtiyor.

"NORMAL SEVİYELERDEN DAHA FAZLA BİR YOĞUNLUĞUMUZ BULUNUYOR"
Oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, kışın gelmesiyle araç bakımlarında yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, "Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Bundan dolayı antifrizler için gelen sürücüler de oluyor. Şu anda da yoğunluğumuz sürüyor, kış lastikleri için de gelenler var" ifadelerini kullandı. 

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ KIŞLIK ARAÇ BAKIMLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakım yoğunluğu arttı. Oto sanayicilerin yoğun mesaisi sürerken, ustalar sürücülerin antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiği konusunda uyardı. Kış mevsimine girilmesiyle kışlık araç bakımının önemi arttı. Soğuk hava şartlarından dolayı araç bakımlarında talep artarken, ustalar önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının yoğunluğu arttırdığını belirtiyor. Ustalar, antifriz ve lastik bakımının yapılması gerektiğini vurgularken, rutin bir kışlık araç bakımının maliyetinin de ortalama 800 lira ile bin lira arasında olduğunu belirtiyor.

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Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırın

 

"NORMAL SEVİYELERDEN DAHA FAZLA BİR YOĞUNLUĞUMUZ BULUNUYOR"
Oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, kışın gelmesiyle araç bakımlarında yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, "Normal seviyelerden daha fazla bir yoğunluğumuz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Bundan dolayı antifrizler için gelen sürücüler de oluyor. Şu anda da yoğunluğumuz sürüyor, kış lastikleri için de gelenler var" ifadelerini kullandı.

 

"BURAYA GELEN ARAÇLARDA KIŞLIK LASTİK YOKSA SÜRÜCÜYE UYARIDA BULUNUYORUZ"
Kışlık araç bakımı yapmak isteyen sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Çatalbaş, "Sürücüler araçlarının antifrizlerine dikkat etmesi gerekiyor. Kışlık lastiklere de dikkat edilmesi gerekiyor. Buraya gelen araçlara genel rutin bakımlarını yaptırıyoruz. Fren balata kontrolleri, çeşitli filtreler ve antifrizlerin değişimini sağlıyoruz. Antifriz dört mevsim kullanıldığı zaman daha faydalı oluyor. Buraya gelen araçlarda kışlık lastik yoksa sürücüye uyarıda bulunuyoruz. Kış lastiğinin hava basınç seviyelerinin ve lastiklerin diş aralığına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

 

"KIŞLIK BAKIMI ORTALAMA 800 LİRA İLE BİN LİRA ARASINDA BİR MASRAFLA YAPILABİLİYOR"
Kışlık bakımı yapmayan bir aracın ilerleyen dönemlerde daha fazla masraf çıkarabileceğini belirten Çatalbaş, "Sadece aracına antifriz koymak isteyen biri 250 liralık bir masrafı olacaktır. Bir kışlık bakımı ortalama 800 lira ile bin lira arasında bir masrafla yapılabiliyor. Araç sahipleri kaliteli olan malzemelerle araç bakımlarını yaptırmaları gerekir. Sürücüler masraftan kaçmayarak kışlık bakımlarını zamanında yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

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#Araç Bakım#Kar Yağışı#Son Dakika

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