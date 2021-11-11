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‘Şimdi istesek 1 yıl sonra gelir’

#Küresel Çip Krizi#Otomotiv#Tofaş Tedarik Zinciri Direktörü Onur Yalçın
‘Şimdi istesek 1 yıl sonra gelir’

Küresel çip krizini en yakından takip eden yerli üreticiler tedarik sıkıntılarını ve beklentilerini anlattı. Normalde 20 haftada gerçekleşen çip tedarikinin gelinen noktada 3 katına çıkarak 55 haftayı bulduğunu belirten Tofaş Tedarik Zinciri Direktörü Onur Yalçın, tam anlamıyla normalleşme için 2024 yılını işaret etti.

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OTOMOTİV sektörünün yaşadığı çip krizini en yakından takip eden yerli üreticiler, mevcut tedarik sıkıntıları ve krizin ne zaman normalleşeceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Pandemiden önce çip tedarikinin 20 haftada gerçekleştiğini belirten Tofaş Tedarik Zinciri Direktörü Onur Yalçın, gelinen noktada bu sürenin neredeyse 3 katına çıkarak 55 haftayı bulabildiğini söyledi. Otomotivde pandemi öncesinden bile daha yüksek bir talep olduğunu belirten Yalçın, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) çip kriziyle ilgili etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Çip üreticilerinin odağı otomotiv değil, tüketici elektroniği. Dünya genelindeki çip satışlarında otomotivin payı yalnızca yüzde 12. Geçtiğimiz ay Detroit’te yapılan otomotiv konferansında katılımcıların yüzde 51’i normalleşme için 2022’nin ikinci yarısını, yüzde 21’i 2023’ü ve yüzde 15’i 2024’ü işaret etti. Biz ise sektörde tam anlamıyla rahatlamanın 2024 yılını bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 45’İ ELEKTRONİK

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Krizin çıkış noktasının 2020 yılının Mart-Nisan aylarında pandemi nedeniyle gerçekleşen tam kapanmalardan kaynaklandığını belirten Onur Yalçın, bu kapsamda tüketicideki talebin telefon, tablet, bilgisayar gibi ürünlere kaydığını sonrasında mobilite ihtiyacıyla birlikte otomotive yöneldiğini anlattı. Yalçın şunları kaydetti: “2000’li yıllarda bir aracın maliyetinin yüzde 18’i kadar elektronik ve 150 dolarlık çip kullanılıyordu. Bugün bu oran yüzde 40’a çıktı ve çip tutarı 475 dolarlara kadar geldi. 2030’lu yıllarda ise bir araçta kullanılacak elektroniğin yüzde 45’lere çıkacağı ve 600 dolarlık çip kullanılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla otomotivdeki çip ihtiyacı her geçen gün artarken, pandemi sonrası artan talep, problemi içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Yarı iletkenin birkaç senede beklediği talep artışı yalnızca bir kaç ayda gerçekleşti.

Üzerine doğal afetler de eklenince durum daha da derinleşti.” Sanel Elektronik Genel Müdürü Eray Güller ise Türkiye’nin zorlu şartlara alışkın yapısı nedeniyle krizleri fırsata çevirebileceğini söyledi. İlk etapta doğrudan çip üretmenin oldukça maliyetli olacağını belirten Güller, “Hızlı bir toplumuz, içerisinde geçtiğimiz günler bizim yapımızı destekliyor. Kaostan fırsatlarla çıkabiliriz. Çip tarafında fiyatlar çok hızlı artıyor. Yüzde 20 zamlar var. Bu zamların önümüzdeki süreçte katlanması bekliyor. Zamlar geldiği zaman doğal olarak uygun fiyat arayışına giriliyor ve alternatifler ortaya çıkmaya başlıyor. Türkiye olarak ilk etapta doğrudan çip yatırımını hedefleyemeyebiliriz. Ancak, bu ekosistemin önemli bir ayağı için çalışmalar yapabiliriz. Bu işin tasarım, yazılım ve birçok alt prosesi üstlenilebilir. Ortaya iyi bir vizyon ve politika koyulursa her şey mümkün. Örneğin, TÜBİTAK’ın projesi Türkiye’nin ilk işlemcisi ÇAKIL iyi bir başlangıç” diye konuştu.

BİR ARAÇTA 1000’DEN FAZLA ÇİP VAR

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STANDART bir otomobilde kaç adet çip kullanıldığı son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tofaş Tedarik Zinciri Direktörü Onur Yalçın, 2000’li yılların başında bir otomobilde 200 adet çip kullanılıyorken, günümüzde bu rakamın 1000 adetlerin üzerine çıktığını belirtti. Yalçın, “Teknoloji arttıkça çip yani yarı iletken sayısı da artıyor. Elektrikli araçlarda çip sayısı normal rakamın iki katına çıkıyor. İşin içerisinde otonom sürüş girdiğinde ise bu rakam 10 katına çıkacak” dedi.

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#Küresel Çip Krizi#Otomotiv#Tofaş Tedarik Zinciri Direktörü Onur Yalçın

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