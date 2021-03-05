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Silivri Belediyesi'nden kiralık kafeterya, ATM yeri, dükkan ve büfe
Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan 4 (dört) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 17.03.2021 Çarşamba Günü 14:00’ da başlayarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 3 ( üç ) yıldır.
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