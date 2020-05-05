Silikon Vadisi’ne 10 milyon liralık yatırım yaptı

İTÜ ARI Teknokent, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin Silikon Vadisi’nde “Startcamp”i, ODTÜ Teknokent için de San Francisco’da Growth Circuit’i kurduklarını belirten Dursunoğlu, “Silikon Vadisi’nde Türk bayrağının dalgalandığı iki tane ‘uluslararası kuluçka merkezi’miz var. ‘operasyonel giderler’ adı altında bu kuluçka merkezlerinin giderlerini karşılıyoruz. Biz bu iki tanesi için toplamda ödediğimiz 10 milyon lira” dedi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan “Kız Çocuklarının Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesine İlişkin Alt Komisyon”, Dursunoğlu’nu dinledi. Dursunoğlu’nun KOSGEB’in bilim ve teknoloji alanındaki teşvikleri hakkında yaptığı sunumu Meclis tutanaklarına şöyle geçti: “Bize ODTÜ TEKNOKENT başvurdu, Growth Circuit kurduk, San Francisco’da. Yine ‘uluslararası kuluçka merkezi’nin kurulması için beş yıl boyunca toplamda 3 milyon 750 bin lira olmak üzere ‘operasyonel giderler’ adı altında bu kuluçka merkezlerinin giderlerini karşılıyoruz. İşte, bir tanesi Palo Alto’da bir tanesi de San Francisco merkezde. Biz bu iki tanesi için toplamda ödediğimiz 10 milyon lira. 10 milyon liralık bir kaynak harcamışız ama San Francisco’da biz girişimlerimiz gittiği zaman ona ev sahipliği yapacak iki tane kuluçka merkezimiz var.”