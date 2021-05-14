Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı’yı birleştiriyoruz

Bize Hepsiburada’yı anlatır mısınız? Hepsiburada’nın arkasında nasıl bir teknolojik altyapı var?

Biz Hepsiburada olarak, 20 yılı aşkın bir tecrübeyle, 40’dan fazla kategoride, 50 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformuyuz. Kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz, yatırımlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Girişimcilik ve inovasyonu DNA’sında taşıyan bir teknoloji gücü olarak; on binlerce KOBİ, girişimci ve işletmeyi bir araya getiren Pazar Yeri iş modeline sahibiz. Türkiye ve bölgesinin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Akıllı Operasyon Merkezimizle ve sektörün çıtasını yükselten teknolojik çalışmaları yürüttüğümüz Ar-Ge merkezimizle Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük ederken, tüm paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gücüne odaklanan bir teknoloji markası olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz.

DEV EKOSİSTEM

Hepsiburada olarak, Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı kültürünü birleştiren, veri ile tecrübeyi harmanlayan ekibimizle, tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. Silikon Vadisi’nin veri, sistem, süreç; Kapalıçarşı’nın insanı ve pazarı anlama, tanıma kaslarını bünyemizde taşıyoruz. Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda, İstanbul’dan 4 saat uçak mesafesinde yer alan 1 milyar müşteriye hitap edecek dev bir ekosistem olma amacıyla çalışıyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak!

Hepsiburada’nın yatırımlarını, hayata geçirdiği markaları ve Hepsiburada ekosistemini sizden dinleyebilir miyiz?

Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, müşteri deneyimini merkeze alan bir felsefeyle yatırımlarımızı ve işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Platformumuzda yer alan on binlerce işletme ve milyonlarca müşterimizle, dev bir ekosisteme sahibiz. Kolay ihracat modelimizle, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm işletmelere dünyaya açılma fırsatı sunan ve işletmelerimizin yüzde 85’ini daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştırmayı başaran Hepsiglobal var. Her türlü market, yemek ve günlük ihtiyacını dakikalar içerisinde müşterilerimizin kapısına ulaştıran Hepsiexpress faaliyette. İş ortaklarımızın görünürlüklerini artırarak daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olan reklam platformumuz ise HepsiAd. Yenilikçi ödeme çözüm ve hizmetleri ile online alışverişi kolaylaştıran ve ideal deneyim sunan Hepsipay çoklu kredi kartıyla ödeme, online alışveriş kredisi, güvenli ödemeye imkan sağlıyor.

MALİYETTEN TASARRUF

Teknoloji merkezli lojistik hizmeti ile taşımacılık sektörünün çıtasını yükselten, müşteri deneyimini mükemmelleştiren Hepsijet ile iş ortaklarımıza tüm operasyonel süreçlerinde destek olarak, zaman, iş yükü ve maliyetten tasarruf etmelerine katkı sağladığımız Hepsilojistik de devrede. Son olarak müşterilerimize sadece birkaç tıkla yurtiçi ve yurtdışı uçak biletlerini, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle alma fırsatı sunduğumuz markamız ise Hepsifly. Tüm bu yatırımlarımıza ek olarak müşterilerimize kargolarını evleri dışındaki yüzlerce sabit lokasyondaki iş ortağımız ve esnaftan teslim alma imkanı sağlayan 1000’den fazla Hepsimat noktası, Efsaneler Kulübü’yle müşterilerimize sağladığımız ayrıcalıklar, Türkiye’de bir ilk olan Randevulu Kolay İade hizmetimiz, yapay zeka destekli ürün görünümü, seçili ürünlerde 2 saat içinde teslimat ve takas olanağı gibi katma değerli hizmetler ile ekosistemde ilkleri yaratıyoruz.

E-ticaretin üreticiler, işletmeciler ve girişimciler özellikle de kadınlar için önemi ne?

Sektör olarak deneyimlediğimiz bu değişimde, pandemi döneminde e-ticaretin pratikliğini, hızını ve güvenilirliğini deneyimleyen tüketicilerin tercihleri önemli bir etken. Yaptığımız araştırmaya göre, pandemi döneminde tüketicilerin yüzde 84’ünün e-ticareti daha fazla tercih ettiklerini görüyoruz. İşletmeler için de durum değişmiyor. Yine bu dönemde işletmelerin yüzde 82’si için e-ticaret basın satış kanalı haline gelmiş durumda. E-ticaret, fiziksel mağaza satışlarında ciddi azalmaların yaşandığı bir dönemde işletmeler ve ekonomi için can suyu görevi görüyor. Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken, Hepsiburada olarak, platformumuz üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artışı ortalama yüzde 40 oldu. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların işgücüne katılımının ve ticarette güç kazanmalarının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz.

19 BİN GİRİŞİMCİ KADIN

Bir girişimci kadın tarafından, Hanzade Doğan tarafından kurulan markamız için ise girişimci kadınlar oldukça önemli bir değere sahip. Kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiğimiz ve girişimci kadınlara indirimli komisyon oranlarından faydalanma, reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımız kapsamında, bugüne kadar 19 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek olduk. Bu sayede iş ortaklarımız arasındaki kadınların oranı yüzde 6’dan yüzde 25’e yükseldi. Pandemi döneminde, istihdamda en fazla daralmanın yaşandığı hizmet sektöründe çalışan, ürünlerini fiziksel mağazalar yoluyla satışa sunan birçok kadın için de e-ticaret, can suyu oldu diyebiliriz. Ekosistemimizde yer alan girişimci kadınlar pandemi dönemindeki siparişlerinde yüzde 65’lik bir büyüme kaydettiler. Bugüne kadar programımızdan faydalanan kadınların yüzde 95’i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttüler.

2023 HEDEFİNE 2020’DE ULAŞILDI

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hangi noktada?

2020 yılını şekillendiren pandeminin etkisiyle, tüketici alışkanlıkları ve beklentilerinde yaşanan değişim, teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüme ivme kazandırdı.

İnsanlar pandemi dönemi öncesine kıyasla cep telefonlarıyla yüzde 70, bilgisayarlarıyla nerdeyse yüzde 50 oranında daha fazla vakit geçiriyor. Şu an baktığımızda dünya nüfusunun yüzde 60’a yakını; yani ortalama 4,5 milyar insan internet kullanıyor ve her geçen gün bu sayı daha da artıyor. Yaşanan bu dijital dönüşümün odağında ise hiç kuşkusuz e-ticaret sektörü yer aldı. Daha önce hiç e-ticareti kullanmamış farklı yaş gruplarından birçok kişi dijital kanalları deneyimleme fırsatı buldu. Pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde, milyonlarca kredi kartı internetle tanıştı; 2019 yılında e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte, 2023 yılında ulaşılması hedeflenen çift haneli rakamlara 2020’nin 3 ayında ulaşıldı.

Global e-ticaret sektörünün perakende içindeki payının, pandemi döneminde yaşanan yüzde 26.9’luk rekor artışla yüzde 15 bandını aştı. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ele aldığımızda ise, bu araştırma ile bir kez daha gördük ki 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek 226 milyar TL büyüklüğe ulaşan e-ticaret sektörü, perakende içindeki payını artırmayı ve ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürecek.

HER 10 TÜKETİCİDEN 8’İ ONLINE KANALLARI TERCİH EDECEK

E-ticaretin geldiği noktayı sizden dinledik. Peki gelecekte ne olacak? Rakamlar bize ne diyor? Sizce bu değişim kalıcı olacak mı?

Global olarak yüzde 15 bandında olan e-ticaretin perakende içindeki payının 2025’e kadar yüzde 20.8’e yükselerek 4.4 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise e-ticaret sektörünün 2024 yılına kadar 2.3 kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Platformumuza dahil olan işletmelerin yüzde 64’ü pandemi sonrasında e-ticaretin satışlar içindeki payının artmasını bekliyor ve e-ticaretin toplam satışları içindeki payının eski seviyelere inmeyeceğini öngörüyor. Her 10 tüketiciden 8’i online kanalları tercih edecek.

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