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Hürriyet
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Ekonomi
Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Silifke'de yetiştiriliyor! Arap ülkelerinden yoğun talep var

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Silifke'de yetiştiriliyor! Arap ülkelerinden yoğun talep var
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MERSİN’in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL’den alıcı buluyor.

Silifke'nin Narluku'yu Mahallesi’nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti. Silifke’nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi. Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

Silifkede yetiştiriliyor Arap ülkelerinden yoğun talep var

’LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR’

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL’den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."

Silifkede yetiştiriliyor Arap ülkelerinden yoğun talep var

3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti. Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.

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