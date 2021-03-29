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Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
Mülkiyeti Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacak.
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