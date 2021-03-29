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HaberlerEkonomi HaberleriSilifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
GeriEkonomi Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 29.03.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek

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Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek

Mülkiyeti Silifke Belediye Başkanlığı'na ait 17 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ihale ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  İhale Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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