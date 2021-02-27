Silici 2’de 120 kişiye gözaltı

KOM koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen operasyonda 220 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı’ operasyonu olarak adlandırılan çalışmanın maddi büyüklüğünün 15 milyar TL olduğu belirtilmişti.

Operasyon düzenlenen 170 akaryakıt istasyonundaki verilerin “uzaktan erişim” yöntemiyle merkezi Konya’da bulunan otomasyon firmasınca İstanbul’da kiralanan serverler üzerinden silindiği tespit edilmişti. Vurgunun en önemli ayağını oluşturduğu belirtilen otomasyon firmasının, çok sayıda istasyonla anlaşmalı olduğu belirtilmişti.

Firma başına 2 bin TL alan otomasyon şirketinin, şüphe çekmemek için firmalardaki bilgisayarlarda yer alan “Silici” programını, oyun aplikasyonu gibi gösterdiği de ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre ‘silici’ operasyonunu devamında dün sabah saatlerinde ‘Silici 2’ adı verilen ikinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL olduğu belirtildi.