Şikâyetleri zirveye 'taşıdılar'

Koronavirüs döneminde vatandaşların tüketim alışkanlıkları büyük değişim gösterdi. Özellikle e-ticarete olan ilgi bu dönemde zirve yaptı. Bu durum bazı sektörlerdeki tüketici şikayetlerine de yansıdı. Şikayetvar’ın verilerine göre salgının etkisini gösterdiği mart, nisan ve mayıs ayı döneminde tüketici şikayetleri geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 169 artarak 813 bin 316’ya ulaştı. Tüketicilerin en fazla problem yaşadığı sektör ise kargo ve lojistik sektörü oldu. 2019’un bahar döneminde kargo sektörüne ait 24 bin 566 olan şikâyet sayısı 2020’nin bahar döneminde yüzde 447 artış göstererek 134 bin 321’e ulaştı. Kargo sektörü toplam şikâyetlerin yüzde 25’ini oluşturdu.

E-TİCARET İKİNCİ SIRADA

E-ticaret sektöründe 2019’da 32 bin 399 olan şikâyet sayısı 2020’nin aynı döneminde yüzde 255’lik artış oranıyla 115 bin 45 oldu. Banka sektörünün 2019’da 29 bin 771 olan şikâyet sayısı, 2020’de 100 bin 378 oldu ve şikâyet oranı yüzde 237 artış gösterdi. Geçen yılın bahar döneminde 6 bin 483 şikâyet edilen market zincirleri 2020’nin aynı döneminde yüzde 268 artışla 23 bin 865 şikâyet aldı.

EKMEK MAKİNESİ İLK SIRADA

Veriler ürün bazında incelendiğinde ise en fazla şikâyet alan ürün olarak karşımıza pandemi döneminin yıldızı ekmek yapma makinesi çıkıyor. Ekmek yapma makinelerindeki şikâyet artışı yüzde 554’lük artış oranıyla ilk sırada yer aldı. Bu dönemde uzaktan eğitime olan talep artışı da şikâyetlere yansıdı. Eğitim danışmanlığı konusundaki tüketici şikâyetlerindeki artış yüzde 471. Onları yüzde 442 ile koku ve temizlik ürünleri, yüzde 440 ile buhar makinesi, yüzde 307 ile fatura ödeme merkezleri, yüzde 259 ile çöpçatanlık siteleri, yüzde 240 ile oyun konsolları ve yüzde 200 ile masaüstü bilgisayarlar için yapılan şikâyetler takip etti.

107 BİN TÜKETİCİNİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Ürün ve hizmet alımında karar vermek isteyenlerin Şikayetvar ziyaretleri, yüzde 44 artarak 23 milyon tekil kullanıcıya ulaştı. Toplam 42 milyon oturum gerçekleşti. Bu dönemde şikayetleri çözüme kavuşturulan ve memnun edilen ziyaretçilerin oranı yüzde 92.8 artarak 107 bin 710 kişi oldu.

KIYAFETLER EVDE YIKANDI, PROBLEMLER DE AZALDI

Salgın nedeniyle beraber ve kuru temizleme sektöründeki hareketlilik azaldı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında salgın döneminde şikâyet sayıları azalan 10 sektör şöyle sıralandı: Yüzde 65 ile kuru temizleme, yüzde 58 ile sürücü kursu, yüzde 56 ile tütün mamulleri, yüzde 49 ile güzellik merkezleri, yüzde 45 ile karayolu ulaşımı, yüzde 45 ile oto kiralama, yüzde 42 ile matbaa ve kopyalama, yüzde 40 ile halı-koltuk yıkama, yüzde 40 ile yetkili bayii-servis ve yüzde 38 ile takı-bijuteri.