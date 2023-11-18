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Siirt'te petrol araması başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#TPAO#Petrol#Arama
Siirtte petrol araması başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 11:50

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor.

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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde AR/TPO/K/M47-b3 ruhsat numaralı sahada, Kalender-1 tespit kuyusunda petrol aranacak. Gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor.

Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtilirken, ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.

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#TPAO#Petrol#Arama

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