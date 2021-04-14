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Siirt Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Siirt Üniversitesine 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, profesör ve doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
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