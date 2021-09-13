Sigortaya ‘katılım’ dopingi

SİGORTACILAR peşi sıra katılım şirketi kurarak faizsiz sigortacılığa giriyor. Bugün, sigorta ve bireysel emeklilikte, 11 şirket katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Bunlardan 4’ü tam katılım şirketi, 7’si ise pencere usulü ile katılım sigortacılığı yapıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2020’nin sonunda bir yönetmelik yayınlayarak, pencere usulü (normal sigorta şirketi içinde faizsiz ürünler de satılması) ile çalışan şirketlere 2021’in sonuna kadar süre tanıdı. Buna göre pencere usulü ile çalışan şirketler sene sonuna kadar ya ayrı bir katılım sigorta şirketi kuracaklar ya da yeni senede artık katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteremeyecekler.

Şimdilerde faizsiz sigortacılık alanında faaliyet göstermek isteyen şirketler katılım şirketi kurmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi ile kurulan ve birinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Sigorta, katılım sigorta şirketi kuracaklarını duyurdu. Önümüzdeki aylarda başka şirketlerin de katılım sigorta şirketi kurması bekleniyor. Öte yandan, Türk Reasürans ise katılım reasürans alanında faaliyet gösterecek ilk reasürans şirketi, Türk Katılım Reasürans’ı kurdu.

PAYI YÜZDE 6

Neova Katılım Sigorta Genel Müdür Özgür Koç, katılım sigorta sektörüne yeni oyuncuların geleceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl yüzde 100 sermayesi Kuveyt Türk’e geçen Neova Katılım Sigorta’nın, geleceğe dönük 5 yıllık stratejilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Özgür Koç, katılım sigortacılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, katılım sigortacılığının toplam sigortacılıktan aldığı payın yüzde 6 olduğunu, bunun da önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10-12’ler civarına çıkmasının beklendiğini belirterek, “DASK ve TARSİM havuzlarının da katılım pencerelerini çok yakın zamanda kurduklarını öğrendik. Türk Katılım Reasürans A.Ş. kuruldu. Tüm bunlar katılım sigortacılığı eko sisteminin gelişmeye devam ettiğini gösteriyor” dedi.

YENİ OYUNCULAR YOLDA

Özgür Koç, SEDDK’nın yeni düzenlemesi ile katılım penceresi usulü ile çalışan şirketlere bu yılın sonuna kadar süre tanıdığına değinerek, şunları söyledi: “Pencere usulü ile çalışan şirketler ya yeni şirket kurarak bu pencereyi şirkete çevirecek ya da pencereyi tasfiye edecek. Yeni düzenleme ile şu anda hayat dışı sigortalarda iki katılım şirketi var, bir tane daha kuruluyor, üç olacak. Benim tahminim bir ya da iki şirketi daha sene sonuna kadar kuruluş ya da başka bir şirketi satın alıp katılıma çevirme şeklinde görebiliriz. Bu kapsamda katılım sigorta sektörüne yeni oyuncular geleceğini öngörüyoruz. Sektörde ne kadar çok oyuncu olursa sektörün gelişimi de o kadar hızlanacaktır.”

ÜÇ MÜŞTERİDEN İKİSİ KATILIMI TERCİH EDECEK

NEOVA Katılım Sigorta Genel Müdür Özgür Koç, katılım sigorta şirketlerinden alınan ürünlerin diğer sigorta şirketlerinden alınanlar ile aynı olduğunu da dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel sigorta pazarına baktığımızda trafik sigortası en yaygın ürün, sonra zorunlu deprem sigortası geliyor. Zorunlu sigortalar dışında sigorta müşterisinin en fazla aldığı ürün ise kasko, ardından da konut sigortası geliyor. Katılım tarafına baktığımızda bireysel sigortalarda ciddi potansiyel olduğunu görüyoruz, fakat en büyük açık küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik sigortalarda. Bizler ne kadar çok tüketiciye gidersek o kadar çok tercih ediliyoruz. Müşterinin önüne gittiğimizde 3 müşteriden 2’sinin katılımı tercih etme eğilimi var.”

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