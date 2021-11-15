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Sigortasız ihracat macera olur

#İhracat#Sigorta#Alacak Sigortası
Sigortasız ihracat macera olur

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, 2022 yılında hasarların özellikle Avrupa’da artacağını belirterek, “Türkiye’nin de ihracatının yüzde 50’si Avrupa’ya olduğu için böyle bir süreçten geçerken sigortasız dışarı mal satmak macera olur” uyarısında bulundu.

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Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk, ticari alacak sigortasında gelecek sene hasarların artacağını, Türk ihracatçılarının mutlaka alacak sigortası sistemini kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ali Gençtürk, 2020’nin alacak sigortası açısından hasarlı bir yıl olduğunu, 2021’de dünya genelinde iyi geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “2022 yılında artık bu durumun devam edemeyeceğini görüyoruz. Dolayısıyla hasarların artacağını düşünüyoruz. Bunu da yoğun olarak Avrupa’da göreceğiz. Türkiye’nin de ihracat ayağının yüzde 50’si Avrupa olduğu için, Türk ihracatçılarının mutlaka alacak sigortası sistemini kullanmaları gerekiyor. Böyle bir süreçten geçerken sigortasız dışarı mal satmak macera olur.”

ZOMBİ ŞİRKETLER

Zombi şirketler riskine dikkat çeken Gençtürk, başta Avrupa olmak üzere Amerika’da iyi yönetilmeyen, ancak pandemi şartlarında verilen devlet destekleri ile mevcut sistemlerini devam ettiren şirketler olduğunu belirterek, bu şirketlerin ‘zombi şirketler’ olarak adlandırıldığını kaydetti. Gençtürk, “Destekler geri çekilmeye başladığında maalesef bu şirketler ortaya turnusol kağıdı gibi çıkacaklar ve o zaman da hasarlar özellikle Avrupa tarafında ciddi artacak” dedi.

YURTİÇİ SATIŞLAR

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Alacak sigortası pazarına da değinen Gençtürk, Türkiye’de henüz emekleyen bir alan olduğunu, tüm sigortalar içinde yüzde 1’in bile altında prim üretimine sahip olduğunu ifade ederek, “Bizim aldığımız risk 5 milyar avronun üzerinde. Bunun kabaca yarısı yurtdışından Türkiye’ye yapılan satışlar, diğer yarısı da Türkiye’deki şirketlerin diğer Türk şirketlerine yapmış olduğu satışlardan geliyor. Alacak sigortasını kullanan şirketlere bakıldığında en büyük 10 şirketin yarısı ve ilk 100’deki şirketlerin yarısı bu sigortayı kullanıyor. Büyüklerin yanında yıllık ihracatı bir iki milyon avro olan ihracatçı da bu sistemi kullanıyor” diye konuştu.

ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Yurtdışına satış yapan ihracatçılar bu satışlardan doğan alacaklarını ticari alacak sigortası ile sigortalıyor. Sigorta 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsıyor. Sigorta, ticari risk kapsamında iflas ve geç ödeme durumlarına karşı teminat sağlıyor. Ayrıca politik riskler de sigorta kapsamına geriyor. Sigortanın primleri ise alıcıların bulunduğu ülkeye, alıcıların skoru, yani finansal yapısına göre değişiyor. Ali Gençtürk, “Yıllık 10 milyon avro cirolu bir ihracatçıdan bahsedersek, 10 milyon avroluk alacak sigortasına ihtiyacı olduğunu hesaba katarsak; kabaca yılda ödeyeceği rakam 10 milyon avro için 25 bin avro olur” dedi.

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#İhracat#Sigorta#Alacak Sigortası

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