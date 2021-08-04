Sigortalı sayısı 200 bin arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işten çıkarma yasağının kalktığı 1 Temmuz’dan sonra işten çıkarmaların değil, işe girişlerin arttığı açıklamasında bulundu. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, “Sigortalı sayımızda mayıs ayına göre 200 bin artış var. İşe alımlar artıyor, artmaya da devam edecek gibi görünüyor” dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, işten çıkarma yasağından sonra SGK çıkışlarında artış olacağı yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. İşten çıkarma yasağı sonrasındaki ilk ayın (temmuz) verilerine göre değerlendirme yaptıklarını belirten Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllarla aynı sevir devam ediyor. Geçmiş yıllarda 2020 ve 2019’unun temmuz veya haziranında durum neyse, öyle hatta daha iyi. Sigortalı sayısında artış var” ifadelerini kullandı. Yılmaz, sorular üzerine, istihdam rakamlarına ev işlerine yardımcı olan ve 10 günden fazla sigortalılığı bulunanların da dahil olduğunu belirtirken, bu kapsamda 62 bin 413 kişinin bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, SGK verilerinin yıl sonunda hedeflediklerinden daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.

74 MİLYAR LİRALIK ALACAK

Yeniden yapılandırma yasası hakkında da bilgi veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl çıkan yapılandırma kapsamında 101 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 14.5 milyar liralık tahsilat olduğunu söyledi. Şu anki yapılandırma yasası kapsamında ise 74 milyar liralık bir alacak olduğunu belirten Yılmaz, “(Süreç) Önceki yapılandırmalarla eşdeğer gidiyor. 15 Ağustos’tan sonra daha da netleşecek” ifadelerini kullandı. Yapılandırma başvurularının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabileceğini belirten Yılmaz, “9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkanı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi. İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapılabilecek” diye konuştu.

‘İLAÇLARI TEMİN EDECEĞİZ’

Yangın bölgesinde ilaç sıkıntısı olmaması için de önlem aldıklarını belirten Yılmaz, “Kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız içinde de biliyorsunuz pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı, yine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarını sağlayacağız. Eğer vatandaşlarımız ilaçlarını evde olup unutup ilaca erişememiş ise ve şu anda da eczanelerde ilaç süreleri henüz ilaç alma süreleri dolmamış olan sigortalılarımız vatandaşlarımız da il müdürlüğümüze, sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde bu vatandaşlarımızın ilaç alması yönünde de biz gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık” dedi.

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