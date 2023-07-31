Sigortalanma ihtiyacı azaldı, deprem öncesine dönüldü: Depremi çabuk unuttuk

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Deprem sigortalı konut sayısını yüzde 6.5 artırdı, sigortalanma oranında deprem öncesine dönüldü. Sigortacılar, bu durumu, “Depremi çabuk unuttuk” diyerek, yorumladı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden beş aydan fazla zaman geçti, deprem öncesinde Türkiye’deki konutların yüzde 55.10’u DASK kapsamında zorunlu deprem sigortalıyken, bugün sigortalılık oranı yüzde 58.70’e çıktı.

EN ÇOK DOĞU ANADOLU’DA ARTTI

Depremin öncesinde Türkiye genelinde 20 milyon konuttan 11 milyonu zorunlu deprem sigortalıyken, bugün 11.7 milyon konut sigortalandı. Aradan geçen zaman içinde sigortalılık oranı en fazla depremden de kısmen etkilenen Doğu Anadolu’da arttı. Deprem öncesinde Doğu Anadolu’da 868 bin konuttan 442 bini sigortalıyken, bugün sigortalı konut sayısı 498 bine çıktı. Böylece depremin etkilediği bölgede sigortalılık oranı yüzde 51’den, yüzde 57.40’a yükseldi. Son verilere göre de sigortalılık oranı en yüksek bölge Marmara oldu. Marmara bölgesinde 6.8 milyon konuttan 4.5 milyonu depreme karşı sigortalanırken, bölgede sigortalılık oranı da yüzde 67’ye çıktı. Deprem öncesinde ise Marmara bölgesinde sigortalılık oranı yüzde 63’lerdeydi.

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SİGORTALANMA HIZI YAVAŞLADI

-Sigortacılar, Kahramanmaraş depremlerinin ertesi günü Türkiye genelinde 100 bine yakın konutun sigortalandığını, depremden sonraki on gün içinde Türkiye genelinde sigortalılık oranının yüzde 56’ya yükseldiğini belirterek, Deprem öncesinde sadece İstanbul’da günde 6 bin adet DASK poliçesi üretilirken, deprem sonrasında yüzde 87 artışla günlük sigorta yaptırma oranının yüzde 90’larda arttığını söyledi. Son haftalarda ise poliçe satışında azalma olduğuna dikkat çeken sigortacılar, deprem sonrası iki üç ayda 1 milyon yeni poliçe yapıldığını ifade ederek, “Ancak son günlerde yeniden eskiye dönüldü. Poliçe yapımı durmadı ama geçen sene şu sıralar ne kadar DASK poliçesi yapılıyorsa, şimdilerde de aynı yapılıyor. Artık poliçe yaptırma hızı yavaşladı. Bu da gösteriyor ki, depremi çabuk unuttuk” dediler.