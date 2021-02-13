Sigortada prim üretimi yüzde 19 yükseldi

Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti” açıklamasını yaptı. TSB açıklamasına göre, Benli sigorta sektörünün 2020 yılı karnesini değerlendirdi. Birliğin, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün örnek uygulamalara imza atmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Benli, yaşanan gelişmelerin sigorta farkındalığının artmasına önemli katkı sağlarken sektörün aldığı hızlı aksiyonların da yıl sonu sonuçlarına da yansıdığını kaydetti.

ZOR YILDA BÜYÜME

Deprem, sel ve dolu felaketleri gibi doğal afetlerin yanı sıra salgınla birlikte yaşandığı 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Benli şu ifadeleri kullandı: “Sigorta sektörü, vatandaşların risklerini teminat altına alarak yarına güvenle bakmalarını sağlıyor. 2020 yılında, sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğunu, salgın gibi hiç beklemediğimiz risklerin bir anda tüm dünyayı nasıl da büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük.

Salgının ilk gününden itibaren devletimize ve milletimize destek vermek üzere pek çok adım atarak, sigortalılarımızın yanında olmak için var gücümüzle çalıştık. 24 Ocak’ta Elazığ, Malatya ile 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan depremlere ilişkin olarak 717 milyon TL, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon TL’si hayat, 137 milyon TL’si sağlık branşlarında olmak üzere toplam 1 Milyar 279 milyon TL tazminat üstlendik; alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile prim tarafında sağlanan desteğin toplamı ise 400 milyon TL oldu.”