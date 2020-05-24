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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna atama

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna atama
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Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına Türker Gürsoy atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu.

Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi. 

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